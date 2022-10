María Patiño ya no puede más y confirma qué pasa realmente con los problemas del hijo

María Patiño no ha podido contener la rabia ni un segundo más y ha cargado durante contra uno de los hombres del momento. Y es que, después de mucho tiempo en silencio, la periodista no ha aguantado más y ha contado qué es lo que pasa verdaderamente con su hijo.

Este lunes, 10 de octubre, El programa de Ana Rosa estuvo cargado de sorpresas y no solo por el regreso de su presentadora al formato. Además, Ana Rosa tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los protagonistas indiscutibles de la prensa social de nuestro país.

Después de meses esquivando a los medios de comunicación, Ortega Cano ha decidido sentarse en el plató de Telecinco para responder a todas las acusaciones que Rociíto ha vertido sobre él.

Y es que, durante la emisión de En el nombre de Rocío, su protagonista ha confesado que el diestro no le dio una buena vida a su madre. Por eso, el padre de José Fernando no se lo ha pensado dos veces a la hora de arremeter contra la compañera de María Patiño.

"En los últimos tiempos, Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona muchas infamias y descalificaciones, ha retorcido la verdad hasta extremos inigualables", comenzó relatando el torero, antes de asegurar que ya ha puesto el tema en mano de sus abogados.

"Por ello, esta conducta llena de vileza y odio solamente va a tener una respuesta judicial y que la justicia sea la que ponga fin a tanta mentira", apuntó a continuación.

Pero, sin duda, lo que dejó a María Patiño sin palabras fueron las duras declaraciones que Ortega hizo en relación con los hijos de Carrasco. Y es que, el diestro no entiende por qué Rociíto ha decidido no tener contacto con Rocío y David Flores.

"Sus hijos, sus hermanos, qué pasa con ellos. ¿También son malos, son mala gente? Es increíble lo que está pasando en esta familia".

Ahora, María Patiño ha decidido no callarse más y durante su última intervención en el debate de En el nombre de Rocío, le ha puesto los puntos sobre las íes a Ortega Cano.

María Patiño ataca sin piedad a Ortega Cano

María Patiño no ha tenido ningún problema en cargar duramente contra el torero después de escuchar sus últimas declaraciones. Y es que, la periodista no puede entender cómo es capaz de criticar la actitud de Rocío cuando su relación con José Fernando no está pasando por uno de sus mejores momentos.

Este mismo lunes por la noche, se estrenó un nuevo capítulo de En el nombre de Rocío. Pero, antes de comenzar con la emisión, Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores quisieron comentar la última intervención televisiva del maestro.

Pero, sin duda, María Patiño fue la persona más crítica con el discurso del viudo de Rocío Jurado. Tal y como expresó la propia comunicadora, se niega "a responsabilizar a ningún asesor de la actuación de Ortega Cano".

"Él ha reflejado su manera de sentir y su manera de ver lo que sigue sin querer ver. Solo hay una víctima que se llama Rocío Carrasco", aseguró muy molesta.

Pro eso, María Patiño decidió sacar la cara, una vez más, por la mujer de Fidel Albiac: "No está con sus hijos, no porque no le dé la gana".

"Si Rocío Carrasco llorase y se rasgase las vestiduras, la convertiríamos en una víctima. Pero, en el momento que vemos una tía entera, con seguridad, que habla con aplomo, se convierte para algunos en verdugo porque, simplemente, no llora como Ortega Cano por los platós".

Después de asegurar que está "harta de que le demos un cambio a los papeles que cada uno tiene en esta historia", María Patiño volvió a hacer hincapié en el tema de los hijos de Rociíto y aprovechó para mandarle un dardo envenenado al televisivo.

"No está porque no puede. Usted si puede estar con José Fernando, pregúntese por qué no está con él cuando le dan los permisos. No voy a entrar en más porque sería entrar en una batalla como tú con ella como madre".