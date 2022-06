María Patiño y la mentira que ha provocado la reaparición del padre de su hijo

María Patiño lleva mucho tiempo trabajando en televisión y ha demostrado ser una periodista de primera categoría. Gran parte del público la adora, el problema es que hay un grupo que no soporta su comportamiento y hace mucho ruido en las redes. Un conocido portal ha publicado una información que afecta a la gallega de forma directa y las reacciones no se han hecho esperar.

María Patiño supuestamente había descubierto que Sálvame iba a desaparecer y estaba acercándose a un director de Telecinco para no perder su trabajo. Muchos espectadores le han acusado de ser una traidora y le han atacado en su punto débil: su hijo Julio. Todos los que han desconfiado de ella deberían disculparse, pues la información que ha causado el revuelo ha sido desmentida por Mediaset.

María conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y sabe que tiene muchos detractores. Pero quiere ser una mujer libre y dar su opinión sin compromiso, por eso no se achanta cuando recibe amenazas por las redes sociales. En más de una ocasión ha denunciado lo que estaba sufriendo simplemente por intentar hacer su trabajo lo mejor posible.

María ha tenido suerte, pues sus responsables de Mediaset han dejado claro que todo lo que se está contando sobre ella es mentira. Sálvame seguirá presente en la parrilla de Telecinco y la presentadora no está negociando con ningún director. Sin embargo, ya es demasiado tarde porque gran parte del público ha empezado a lanzar especulaciones.

El padre del hijo de Patiño ha reaparecido en la red social Twitter, muchos usuarios están hablando de él y piensan que debería hablar. La gallega nunca ha escondido que fue madre soltera y que educó sola al pequeño, así que no tiene miedo de lo que puedan contar. Sabe perfectamente que cuenta con el apoyo de Julio, el protagonista de toda esta historia.

María Patiño recibe ataques desmedidos

María se ha posicionado al lado de Rocío Carrasco y sus detractores están convencidos de que realmente no confía en su testimonio. Dicen que le apoya para no perder peso en Telecinco, pues la hija de Rocío Jurado tiene mucho peso dentro de la cadena. No obstante, los seguidores de la gallega saben que nunca le ha dado la razón a nadie para satisfacer a sus responsables.

Patiño podría estar preocupada, pues cada vez hay más personas hablando del padre de su hijo y varios medios se han hecho eco. El recuerdo de este señor ha reaparecido en el peor momento, justo cuando han acusado a la presentadora de traicionar a Sálvame. La situación ha llegado hasta tal punto que Mediaset ha dejado claro que todo es mentira.

La líder de Socialité lleva mucho tiempo trabajando en la prensa rosa y maneja información privilegiada, por eso sabe que Antonio David no es sincero. En su momento le escuchó, pero ahora quiere analizar la versión de Rociíto porque cree que aportará mucho a la trama. Los aliados de Flores han intentado frenar lo inevitable atacando a Julio, hijo de Patiño.

María Patiño seguirá apostando por la verdad

María es un referente profesional para las nuevas generaciones, pues ha hecho algo importante: apostar por sus creencias. Está convencida de que Antonio David Flores lleva mintiendo demasiado tiempo y quiere que el público conozca la realidad. Está pagando un precio muy caro, pero no le importa porque está muy comprometida con su profesión.

Patiño sabe que no tiene nada que esconder, de hecho ella ha sido la primera en hablar de Julio siempre que lo ha considerado oportuno. Es cierto que nunca ha contado quién es el padre, pero lo ha hecho para proteger la intimidad del joven. Es una persona anónima, por mucho que en las redes sociales hablen de él y hagan reaparecer a su progenitor.