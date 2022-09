María Patiño luce la falda que todas quieren, pero que pocas pueden comprar

María Patiño no para de sorprendernos y de dejarnos con la boca abierta. ¿Y cómo lo ha hecho esta vez? La presentadora ha escogido un look para presentar Sálvame que no ha podido pasar desapercibido.

Un outfit totalmente arrollador con el que ha decidido ir al trabajo y marcar tendencia entre todos sus seguidores.

María Patiño se suma a la moda de las faldas de ballet

La nueva falda rosa de María Patiño ha captado la mirada de todos. Tanto la de los espectadores como la de los colaboradores del programa. Un diseño que viene directamente de la mano de la firma Pinko.

Sabemos que a la colaboradora de Sálvame le encanta destacar y vestir de manera arrolladora. Esta vez ha escogido un outfit con el que ha conseguido un efecto totalmente rejuvenecedor.

La firma Pinko es conocida por varias de sus prendas y esta falda de tul es una de ellas. Sorprendente, deseada y, sobre todo, ideal que hace que no puedas parar de mirarla.

¿Quién no quiere una falda en su armario? Una prenda de lo más increíble que sirve para diversas ocasiones como para salir, trabajar o, incluso, para tener una primera cita.

¿Cuánto pagarías tú?

Sin duda esta falda de tul es toda una apuesta segura, pero no todos podríamos darnos este capricho. Este diseño de la mano de la firma Pinko en color fucsia vale nada más y nada menos que 425 €.

Un precio asequible para algunas personas pero no tanto para otras. Lo bueno es que podemos crear nuestro propio estilo con alguna prenda de tul, ya que existen varias marcas low cost con diseños similares para los que prefieren no gastarse esta cantidad.

Para quién no lo conozca, el tul es un tejido ligero y transparente que presenta una textura bastante áspera y que aporta una gran elegancia.

Un tejido que normalmente se emplea para dar así más volumen y destacar. Una finalidad que nuestra presentadora ha conseguido superar con creces.

El tul nunca ha dejado de estar a la moda

¿Alguna vez has pensado que el tul ya no se iba a volver a llevar? Un tejido ligero con estructura abierta, en forma de red y de manera mecánica.

La primavera pasada se creía que volvía a lucirse, pero la verdad es que nunca se ha dejado de llevar.

Gracias a las tiendas low cost hemos podido ver en las calles a muchas mujeres con este tejido de tul. Y no solo en los tutús de bailarinas o en las faldas, sino también en varios vestidos, incluso de novias.

Grandes celebridades del cine se han decantado por esta prenda para recorrer la alfombra roja. Todo un icono de la moda actual.

María Patiño no ha querido ser menos y se ha sumado a esta gran tendencia. Pero no lo ha hecho de cualquier manera, sino que le ha dado su propio estilo.

La presentadora ha dado su toque a la prenda y la ha llevado a un contexto más formal, el trabajo. Una gran oportunidad para lucirla ante todos los espectadores y donde puede innovar con sus estilismos.

Una tendencia a la que se le puede dar varios usos

Parece que esta falda de tul de estilo solo se puede poner en ciertas ocasiones, pero no. En verdad, es una tendencia mucho más práctica de la que nos podemos llegar a imaginar.

María Patiño ha escogido esta prenda con gran volumen y un color fucsia para destacar y la ha combinado con un top lencero azul. A lo que ha sumado unas cuñas altas bastante cómodas.

Tras toda esta combinación ha creado un look cañero que le hace ir a la última. Para las personas que les guste un toque más casual, una camiseta de algodón, por ejemplo, hubiese ido a la perfección.