María Patiño le confiesa a su hijo Julio que debe dejarlo porque ya no puede más

María Patiño es una de las piezas clave de Sálvame, pues llama la atención por su profesionalidad, sus contactos y sus noticias bomba. Pero más aún por su vida privada, aquella de la que la periodista siempre ha sido muy celosa. Para disgusto de la María, hoy su hijo Julio es noticia y todo por la última confesión que esta le ha hecho en público.

María Patiño y el problema que le preocupa

No hay día que María Patiño no grite a los cuatro vientos que se siente muy orgullosa de haber llegado hasta donde se encuentra ahora. María Patiño es una de las pocas profesionales que, nada más acabar la carrera, se puso a reportear en la calle. Su finalidad era conseguir un puesto en los mejores programas rosas.

| Europa Press

Sin embargo, María Patiño no asume que, hoy en día, lo que más llama la atención a la opinión pública es la vida privada de los que salen en televisión. Y ella es una de las que más intriga crea entre los telespectadores.

Es por eso que los problemas que más preocupan a María Patiño llegan a convertirse en viral. Como el último por el que ha atravesado la tertuliana. Al parecer, la periodista ha incluido en él a su hijo Julio, y el joven también acapara los titulares.

María Patiño no puede más

Por su carácter, es difícil que María Patiño se rinda. Sin embargo, en las últimas horas, los telespectadores de Telecinco han sido testigos de la última rendición de la tertuliana. Al parecer, no puede cumplir con un requisito que le ha impuesto su programa, y se está mascando la tragedia.

A su hijo ya le confesó, horas antes de hacerlo público, que no podía, y ahora, ha sido media España testigo del paso atrás que ha dado María Patiño. Se trata del Sálvame Mediafest y la canción que la colaboradora debía "representar". Se trataba de la canción Mami, de Ptazeta, una que María debía interpretar en directo junto a la artista.

Sin embargo, a pesar de haberlo aceptado en un principio, María Patiño ha dado marcha atrás. En directo se ha rendido y ha confesado no ser capaz.

“Me mandaron ayer la canción, es un rap, canta muy ligero y no soy capaz. A mí me da un poco de vergüenza subir al escenario con una artista y no estar a la altura”, aseguraba dolida. María Patiño ha confesado que esta interpretación ha llegado a afectarle en el sueño, por lo que ha decidido no hacerlo.

| GTRES

“No soy capaz de seguir el ritmo. Si hago el ridículo yo sola no me importa, pero estar al lado de alguien que se dedica a esto…”, explicaba. Y terminaba confesando que se caía del cartel. “Que no se sienta mal Ptazeta. Me caigo del cartel. Conozco muy bien lo que puedo dar de mí”, concluía.

La vida privada de María Patiño

Aunque intenta proteger a su hijo y a su marido de los medios de comunicación, a veces es inevitable. Es lo que le ocurrió hace unos días a la colaboradora cuando fue la protagonista de la portada de la revista Semana por hacer una escapada a la playa con Ricardo.

| Trendings

En estas imágenes, la pareja demostró tener mucha complicidad. Han pasado tres años desde que se dieran el ‘sí, quiero’ en 2019 en Sri Lanka. Un lugar donde pusieron el broche a más de 19 de años de relación.

