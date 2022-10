María Patiño desvela que tuvo una noche de amor con Risto Mejide y que él se avergonzó

María Patiño es una de las grandes periodistas de Sálvame y siempre trae las mejores noticias, por eso tiene tanto peso dentro del programa. Se ha atrevido a hablar de tema del momento: la separación de Risto Mejide y su esposa, una pareja icónica. La periodista ha desvelado que tuvo un sueño privado con el publicista y que se lo contó cuando le vio por los pasillos de Telecinco.

María Patiño se ha armado de valor para contar una anécdota que no ha dejado indiferente a nadie, sus compañeros le han aplaudido. Según su relato, se cruzó con Risto y no pudo evitar contarle lo que había pasado y su reacción le sorprendió bastante. Mejide, siguiendo las palabras de Patiño, “se puso rojo” porque le dio vergüenza escuchar la confesión.

María ha desvelado que el exmarido de Escanes le genera buenos sentimientos, le da “ternura” por lo que le pasó con él. Piensa que es más vulnerable de lo que parece, por eso cree que está sufriendo bastante con todo lo que está pasando. Supuestamente la influencer tiene un amigo especial y en Sálvame han insinuado que él descubrió esta relación.

María, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, ha dejado hablar a Laura Fa porque ella es la que ha destapado la historia. La catalana sostiene que Laura no es novia de Míster Jägger, tal y como están contando en varios medios. Supuestamente tuvieron una aventura en el pasado y Risto terminó descubriendo la verdad, eso es lo que cuenta la colaboradora.

Patiño prefiere ser prudente porque sabe que sus palabras tienen mucha repercusión, no quiere decir nada que pueda generar problemas. Por eso ha roto la tensión y ha confesado que tuvo una noche de amor con el presentador, pero durante un sueño. Compartió el secreto con él y su reacción le demostró que es más vergonzoso de lo que parece.

María Patiño se ha solidarizado con la situación

María siempre maneja información de primer nivel y sabe que sus compañeros llevaban un tiempo siguiendo a Risto y Laura. Se ha hablado mucho de los motivos de la separación, pero solamente hay una cosa cierta: se siguen llevando bien. Prueba de ello es que se pusieron de acuerdo para anunciar la ruptura en las redes, ninguno tuvo más protagonismo que el otro.

Patiño ha escuchado atentamente el relato de Laura Fa, la autora de una de las grandes exclusivas de los últimos tiempos. La periodista asegura que Risto Mejide hizo un esfuerzo por perdonar a su mujer, pero se dio cuenta de que no había solución. Por ese motivo decidieron poner punto y final a su bonita historia de amor, aunque eso no significa que ya no se quieran.

Patiño ha reconocido que no conoce demasiado al publicista, simplemente se han cruzado por las instalaciones de Mediaset. Todo lo que tuvo con él fue un sueño, una noche imaginaria que le ayudó a entender el carácter de su compañero. Quizá aparente ser fuerte para no sufrir por los ataques de nadie, su reacción dejó al descubierto su lado más sensible.

María Patiño comprende y respeta el problema

María forma parte de la historia del corazón y ha tenido la suerte de vivir acontecimientos históricos. Es una experta en la materia y sabe cómo se desarrollan los hechos, por eso intuye que el problema no ha hecho más que comenzar. De momento ha salido un supuesto novio de Laura y una presunta deslealtad, pero los revuelos no se quedarán ahí.

Patiño ha vuelto a demostrar que no es una simple tertuliana, es una mujer con un talento especial para el mundo del espectáculo. No hay nadie mejor que ella para entretener al público, prueba de ello es la repercusión que ha tenido su anécdota. La audiencia ha aplaudido su valentía y las redes se han plagado de comentarios que le dejan en un lugar estupendo.