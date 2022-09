María Patiño asume que la relación terminará rota porque ella tiene una nueva ilusión

María Patiño no deja de sorprendernos cada vez que pisa un plató de televisión. La periodista ha frenado en seco el desarrollo de Sálvame y ha dejado a Jorge Javier Vázquez y a todos los colaboradores allí presentes de piedra.

María Patiño ha desvelado una de las noticias que más impacto han causado sobre la crisis matrimonial entre Ortega Cano y su mujer. Se ha puesto el mundo por montera y ha anunciado, en pleno directo, que ella podría tener un amante desde hace unos meses.

Todos sabemos que la relación matrimonial está herida de muerte y ya son pocos los que confían en que el mediático matrimonio pueda salir adelante. Y todo después de lo que se está diciendo sobre su relación y los problemas que han tenido en los últimos tiempos.

María está al tanto de la dura realidad

"Con la confianza que puedo tener contigo, bueno con todos. Estando ahora en el pasillo me he enterado de lo que estabais hablando entre dientes antes de irnos a publicidad. Y te planteo como persona que llevas este programa, ¿por qué no contáis que Ana María tiene una nueva ilusión?", se preguntaba María ante la sorpresa de todos.

Tras las palabras de la gallega, Jorge Javier le afeaba su exclusiva. "No, no se está hablando de una nueva ilusión, se está hablando de un presunto amante", corregía el catalán, refiriéndose a que Aldón podría tener un querido.

Por tanto, la andaluza ya sería consciente de que su relación con Ortega Cano no tiene visos de arreglarse.

"¿Y me podéis decir, sé lo que es delicado que es el tema, no sé si es presunto o no. Pero no entiendo que algo que parece que era un rumor y lo sabía todo el mundo y yo no tenía ni idea", incidía María Patiño.

María Patiño no comprende cómo no ha salido antes a la luz

"¿Si hay una presunta nueva ilusión por qué no se ha contado hasta ahora?", se preguntaba de nuevo la colaboradora. Y es que esta no lograba comprender por qué ningún periodista del corazón había destapado esta supuesta noticia con anterioridad.

A partir de ahí, los focos se han centrado en José Antonio Avilés, excompañero de la diseñadora y gran amigo de esta. Así las cosas, el colaborador cordobés afirmaba que para ser un amigo especial tendría que ser algo más duradero y que, hoy por hoy, no habría nada.

Eso sí, lo que ha reconocido Avilés es que hace tiempo, más concretamente en El Rocío, "se montó el pollo" entre ellos.

Según la versión del colaborador, en El Rocío pasó algo con Ana María que ayer contaba a medias en directo. "Hay alguien que está en la casa donde están todos, que empieza a comentar a compañeros de esta casa lo que está viendo", detallaba el andaluz.

María Patiño prefiere contar la verdad a tiempo

María Patiño, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, no ha parado hasta que sus compañeros han contado todo lo que saben. Quiere que el público conozca la realidad porque ella tiene datos que demuestran que los rumores son ciertos.

"El quid de la cuestión es ¿qué sucede en el Rocío para que Ortega Cano se fuera de allí?", dejaba en el aire Avilés. El caso es que el programa ha dejado ahí el tema y no ha querido ahondar más en ello.

Por si fuera poco, esta noche se sienta en el Deluxe la hija de la diseñadora. La andaluza vuelve a Telecinco dos meses después para dejar las cosas claras a la familia de Ortega en un polígrafo que se prevé intenso.

Veremos cómo le sienta al diestro y al resto de sus familiares que Gema dé la puntilla a la crisis matrimonial de la pareja. Una historia de amor que parece tener fecha de caducidad, salvo que suceda un verdadero milagro.

