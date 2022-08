María Patiño confiesa que el matrimonio no funciona porque se ha acabado la pasión

María Patiño acaba de hacer una sorprendente confesión sobre uno de los matrimonios de más actualidad. Y es que, según la periodista, la falta de pasión fue uno de los motivos por lo que esta relación no ha conseguido funcionar.

Después de poner punto y final a la última edición de Supervivientes 2022, no se habla de otra cosa. A pesar de que ha sido una edición llena de momentazos, el romance de Anabel Pantoja y Yulen Pereira ha acaparado toda la atención.

Tras su salida del concurso, la compañera de María Patiño ha tenido la oportunidad de reencontrarse con uno de los fantasmas de su pasado. Este viernes 29 de julio, la sobrina de Isabel Pantoja pudo ver a Omar Sánchez tras más de 90 días fuera de España.

Y es que, desde que la influencer puso rumbo a Honduras, no habían tenido la oportunidad de hablar con él. Ahora, y tras ver este emotivo reencuentro, María Patiño ha hecho unas delicadas confesiones sobre la ruptura de este matrimonio.

María Patiño sabe los motivos de la ruptura

María Patiño ha hecho público uno de los motivos que llevaron a Anabel Pantoja y Omar Sánchez a poner punto y final a su matrimonio. Y es que, todo apunta a que la pareja tenía algún que otro problema conyugal.

Este martes 2 de agosto, los colaboradores de Sálvame dedicaron parte del programa a comentar las últimas novedades de la exsuperviviente. La influencer se ha trasladado hasta Cantora para celebrar el cumpleaños de su tía, y lo ha hecho sin la compañía de Yulen.

Pero, sin duda, lo que más ha impactado a todos los colaboradores del formato ha sido la bomba que ha soltado María Patiño. Y es que, todo apunta a que el matrimonio de Anabel y Omar se terminó por la falta de pasión.

"Anabel no se va a enfadar porque ella no me lo ha contado, cuando traiciono a alguien es cuando me hacen una confesión en privado".

"Yo me he enterado y lo sé que uno de los problemas que había en el matrimonio entre Omar y Anabel era una falta notable de deseo", aseguró la presentadora, apuntando a que este problema venía "por las dos partes".

"Sé de lo que estoy hablando y te podría decir más. ¿Qué el deseo se puede reactivar? No lo sé, pero para mí la diferencia que hay… Hasta ahí me quedo", finalizó María Patiño, sembrando la duda entre sus compañeros.

María Patiño no puede evitar emocionarse

María Patiño es una mujer muy sentimental. Por eso, no pudo evitar emocionarse al ver el reencuentro de su compañera Anabel y Omar Sánchez.

El pasado viernes, Toñi Moreno le abrió las puertas de su plató a la influencer y a su todavía marido. Después de todo lo que ha pasado en los Cayos Cochinos, el windsurfista y la tertuliana decidieron enfrentase a este duro momento.

"Fíjate lo que son las cosas que va a ser la primera persona de los míos a la que voy a ver, pero te digo una cosa, quiero que sea así, necesito verle", aseguró la compañera de María Patiño en Déjate querer.

Aunque nada más escuchar la voz del canario, Anabel se vino abajo y tuvo que abandonar el plató de Telecinco. "No puedo, Toñi, esto es muy doloroso". Después de unos minutos, 'la Pantojita' decidió volver a su puesto para afrontar la situación.

"Tenía que verte a ti el primero porque te lo mereces y porque te quiero. No puedo hablar en pasado de que te he querido […] Sé que ha podido ser doloroso, pero yo no quería hacerte daño y si lo he hecho, por favor perdóname".

Y aunque Omar aceptó sus disculpas y entendió perfectamente su situación dentro de Supervivientes, aseguró que no le han gustado algunos de los gestos que ha tenido. "Yo jamás lo habría hecho, pero bueno, ya pasó".