María Patiño se atreve a mostrar su tripa para explicar que el embarazo es delicado

María Patiño siempre se ha caracterizado por ser una gran profesional y el paso del tiempo no ha hecho más que consolidar su reinado. Llegó a Telecinco con mucho pudor porque no quería traspasar ciertos límites, pero enseguida se metió a la audiencia en el bolsillo. Tanto que está dispuesta a enseñar su abdomen para explicar lo que sucede con los embarazos de las famosas.

María Patiño está cansada de que ciertos medios insinúen que un rostro conocido está embarazada por el simple hecho de haber cogido peso. Esta vez le ha tocado a Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué, y la presentadora no quiere consentirlo. “Me dan ganas de desabrocharme el pantalón y enseñarles la barriga”, ha declarado visiblemente molesta.

María está muy concienciada con los temas relacionados con el cuerpo porque ella tuvo un trastorno de alimentación bastante serio. No quiere que nadie viva condicionado por el aumento de peso, por eso cree que es tan importante cesar determinados hábitos. Defiende que los embarazos de las famosas son muy delicados, pues nunca se sabe hasta que la protagonista no lo confirma.

María ha explicado que hablar del tema es complicado, pues resulta bastante difícil no ofender a nadie en una noticia como esta. También ha aprovechado para reivindicar la autoría de una exclusiva que otros medios dan como propia y no les corresponde. Socialité fue el primer programa en ponerle nombre a la novia de Piqué y ahora nadie se acuerda.

“Cuando vuelvo de vacaciones veo la portada de Gerard Piqué y hasta ahí normal, pero me sorprende que se especule con las fechas. Me sorprende que no tengan en cuenta lo que contamos en este programa”, ha comentado en un tono muy serio. Sin embargo, quiere ser objetiva y ha dado la cara por la novia del futbolista para que los medios dejen de especular con su tripa.

María Patiño ha empezado una nueva vida

María, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, ha dejado clara su postura: no va a participar de ciertos espectáculos. Sabe que muchas personas sufren demasiado cuando se analiza su físico y no quiere contribuir a un juego que puede hacer daño. Ha prometido que estaba dispuesta a enseñar su tripa para demostrar que ella tampoco es perfecta.

Patiño es una gran amante del deporte y lleva una vida saludable, pero ha tenido un hijo y también está en una edad complicada. Debe esforzarse mucho para lucir un cuerpo llamativo, aunque lo hace para sentirse mejor con ella misma. Por eso le molesta que ciertos periodistas digan que una mujer está en estado por haber cogido unos kilos, cree que es un asunto delicado.

La gallega ha empezado una nueva etapa y está más feliz que nunca porque se ha deshecho de algo importante: los complejos. Se ha convertido en una mujer empoderada y siempre que puede ayuda al que lo necesita, es tremendamente generosa. No hace falta más que repasar su historia para comprobar que tiene el éxito que se merece.

María Patiño ha hecho su sueño realidad

María lleva mucho tiempo trabajando y tiene una vida modesta, así que ha tenido tiempo de juntar dinero para cumplir su sueño. Según ha salido publicado, ha comprado una vivienda en Fuenteventura que supera el medio millón de euros. La propiedad está a pie de playa, así que los fotógrafos serán testigo de los baños de la presentadora.

Patiño, intentando que el problema no vaya demasiado lejos, ha reconocido que su tripa no es plana y eso no significa que esté embarazada. Es un tema complejo y habría que tener cuidado, de hecho no es la primera famosa que se queja por algo similar. Los espectadores han aplaudido su valentía y consideran que marcará un antes y un después en la prensa del corazón.