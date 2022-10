María, la novia de Carlos Alcaraz, en alerta tras confirmarse los malos augurios

Carlos Alcaraz ha dejado muy preocupada a su novia María González después de que haya vuelto a las pistas en un nuevo torneo del ATP tras disputar la Copa Davis con España.

El tenista de El Palmar ha regresado a la pista dura semanas después de que lograse su mayor victoria de su carrera. La consiguió al vencer a Casper Ruud en la final del US Open.

Tras el logro del murciano, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar el número uno del mundo en la historia del tenis, este ha vivido un carrusel de emociones. Y es que, sin duda, son situaciones difíciles de asumir para un una persona tan poco experimentada como él.

Carlos Alcaraz entristece a su novia a las primeras de cambio

Eso sí, Carlos es un chico con la cabeza muy bien amueblada, pero sabe que lo mejor que puede hacer en estos momentos es rodearse de su equipo para que no se distraiga. Tiene que seguir dando lo mejor de sí, porque posee un gran potencial, como todos los aficionados al tenis han podido comprobar en los últimos meses.

Y es que Carlos Alcaraz es el deportista de moda en nuestro país por sus méritos deportivos. Y los expertos en el deporte de raqueta saben que puede estar en lo más alto muchos años porque calidad le sobra. Lo cierto es que las últimas noticias que hemos recibido del jugador murciano no son lo más positivas posibles en su vuelta al circuito ATP.

Carlos Alcaraz disputaba su primer partido en el torneo de Astaná contra un veterano de este deporte como David Goffin.

El caso es que la pareja de María González, la tenista por la que bebe los vientos el joven, ha hincado la rodilla a las primeras de cambio.

Lo ha hecho cuando tenía la intención de prepararse para este último tramo de temporada y llegar a punto a la Copa de los Maestros.

El tenista murciano, incapaz de coger el ritmo a la competición

Por desgracia, Carlos Alcaraz no ha dado su mejor tenis. Y se ha notado de forma notable la inactividad que ha tenido desde que se coronó como gran campeón del US Open.

No ha sido un partido fácil para el murciano. Y así ha quedado reflejado en el marcador, que sin paliativos ha reflejado lo complicado que es mantener siempre el nivel en el circuito ATP. Algo que seguro que puede aprender de Rafa Nadal, uno de sus grandes referentes en el mundo del tenis.

El murciano perdió en su primer partido en el Open de Astaná (Kazajistán) ante el belga David Goffin (5-7, 3-6), siendo testimonial su paso por el citado torneo. Así las cosas, no podremos ver el duelo esperado contra un Novak Djokovic que va por el lado opuesto del cuadro.

David Goffin impide que el número 1 del mundo sea el de siempre

Se pone de manifiesto que no fue el día de Alcaraz, que no jugaba a nivel competitivo desde que se midiese al coreano Soonwoo Kwon el pasado 18 de septiembre.

Lo cierto es que en la Copa Davis debutó como el número uno del ranking del tenis mundial. Pero todavía no lo había hecho en un torneo ATP hasta el día de hoy. No le entró la derecha como estamos acostumbrados a verle en una pista y sin duda, no fue el día del murciano.

El gran campeón del US Open se tiene que ir casi sin estrenarse del Torneo de Astaná. Ahora, sabe que Djokovic, Medvedev o Tsitsipas pelearán con todo por hacerse con el título de este ATP 500. Ahora, ya piensa en sus nuevos objetivos: Basilea, París-Bercy y las ATP Finals, torneos con los que acabará 2022 antes de las eliminatorias de la Copa Davis.