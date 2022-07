María, la mujer de Santiago Segura no puede perdonar lo que sucedió la pasada noche

Santiago Segura es uno de los mejores directores de cine de España. Quizá no sea el que película de mejor calidad haga, relativizando el concepto de calidad, por supuesto. Sin embargo sí es el que mejor entiende el cine como negocio y el que más contribuye a fortalecer el cine español en términos de taquilla.

Santiago dio con la tecla adecuada hace tres años con Padre no hay más que uno. Lo tenía todo en contra: pandemia, confinamiento, depresión social y logró un taquillazo inesperado en verano de 2019. Ahora estrena su tercera parte y tiene ya en marcha la segunda de A todo tren, el exitazo que logró el año pasado.

Santiago está viviendo un momento dorado de su vida. A nivel profesional, ha logrado reinventarse y convertirse de nuevo en el rey de la taquilla en España, año tras año. A escala personal, su feliz matrimonio con la maquilladora María Amaro le ha convertido en un padre de familia que disfruta de sus dos hijas, Calma y Sirena.

Santiago tiene siempre el apoyo de María y de las pequeñas (que también actúan en sus películas). Cuando todos los aspectos de la vida están completos y llenos de felicidad, el camino al éxito es mucho más fácil.

Segura ha estado en El Hormiguero para promocionar su película. Pese a que acostumbra a ser un 'cachondo' y al buen rollo que suele desprender Pablo Motos, lo que ha pasado que ha desconcertado al público.

El tono de la conversación ha estado lleno de pullas y reproches que han incomodado al mismo director cinematográfico.

Santiago Segura y las quejas que su mujer comparte

Santiago Segura llegaba al programa de Pablo Motos con sus habituales camisetas de promoción para hablar de Padre no hay más que uno 3. "Lo que no entiendo - empezaba Motos - es que hagas una película de Navidad y la estrenes en verano, ¿por qué eres tan cabezón?".

"Yo pienso y en verano hay dos meses para que la gente vaya al cine y en verano dos semanas. La Navidad es en cualquier momento". "Ya, pero es que luego estrenas otra película en Navidad, que se llama el tren de la bruja y a forrarse...", le decía Pablo.

| Europa Press

"No, se llama A todo tren 2. Está simpático hoy Pablo...", apuntaba Santiago. "¿Qué quieres, que me arruine?. Me voy de vacaciones, está el amiguete, voy a sacar el lado cachondo... Pablo, insisto, que no soy Denzel Washington, pero un respetillo...".

"Te tengo mucho más respeto yo a ti que tú a Omar Montes... No lo has metido en el tráiler y no lo has metido en el casting oficial..." Segura se quedó parado. "Era una sorpresa, tú haz spoiler".

Es cierto que todo transcurría en un aire distendido y humorístico, pero a Pablo se le notaba cierta ironía y 'mala leche' que no gasta con otros invitados. "Te veo que estás en contra de cualquier cosa que yo diga y así no caminamos".

La reivindicación de Segura que aplaude el sector del cine

Santiago Segura ha aprovechado su paso por el programa de Motos para lanzar un mensaje potente y con un trasfondo de pura verdad. "A mí me sabe muy mal por qué esto que estás haciendo tú de ningunear a un actor español... en Francia las ayudas al cine en el año pasado fueron de quinientos y pico millones, aquí fueron de treinta".

Según Segura, "en Francia, cada año, entre las diez películas más taquilleras meten seis o siete suyas. Eso en España no lo hemos visto en la vida. Yo no quiero que me traten como cine español, sino como cine de evasión".

Para ser justos, en ningún momento se produjo ningún momento de tensión en el que realmente no se viera cierta complicidad entre Segura y Motos. Sí es cierto, pero, que el tono más respetuoso y reverencial de Motos ante otras estrellas internacionales de cine, con Santiago Segura no lo tuvo. Lógicamente, Segura es alguien más cercano, pero el respeto y la admiración que el presentador muestra por las películas que vienen a presentar las grandes estrellas a su programa, brilló por su ausencia con su 'amiguete'.

Y Segura, que no se calla una, se lo dijo de forma muy educada y entre risas.