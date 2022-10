María José Cantudo confirma los malos augurios sobre su delicado estado de salud

María José Cantudo es una de las actrices más emblemáticas de nuestro país. La actriz logró un gran éxito en la década de los años 70. Pero tras una serie de altibajos en su salud, la actriz decidió abandonar el foco mediático.

María José siempre se mostró muy descontenta con sus últimas intervenciones en televisión. Ella mismo llegó a confesar que "ya no había hueco para ella en la pequeña pantalla". Por eso decidió dejar de dar entrevistas y desaparecer de los focos de la televisión.

El delicado estado de salud de María José Cantudo

En los últimos años, María José Cantudo ha protagonizado un sinfín de titulares relacionados con su delicado estado de salud. Pero este último varapalo ha sido el más duro de todos con diferencia. El diario ABC ha podido hablar en exclusiva con la actriz y su testimonio no deja indiferente a nadie:

«Me aparecieron varios bultos y nadie sabía exactamente el motivo, me hicieron diversas analíticas pero no había nada reseñable ni relacionado con trombos", comentaba la actriz.

Los médicos no dieron con lo que le estaba ocurriendo, y los síntomas fueron empeorando cada vez más. Y el punto de inflexión fue cuando se contagió de coronavirus. A todo esto se le sumaron unos fuertes dolores que según ha contado, no podía calmar ni con medicamentos:

"Era algo tremendo, ningún calmante me hacía efecto, no había nada que me pudiera ayudar y yo no podía más. Me hicieron una radiografía y una resonancia magnética pero tras los resultados tardaban demasiado. No me sentí del todo bien tratada y busqué, junto con mi gente más próxima otro médico", relataba en la entrevista.

María José Cantudo ha vivido los peores meses de su vida

La actriz llegó a sentirse muy agobiaba, pues veía que los médicos no sabía como atacar el problema. Y en esos duros momentos se dio cuenta que la salud es todo:

"Lo hubiera dado todo. Mi salud y mi vida está por encima de cualquier otra cosa, pero era muy frustrante", aseveraba en la entrevista para ABC.

Pero sin duda alguna, el mayor de los palos fue cuando los médicos la hicieron conocedora de lo delicada que era su situación:

"Si no me operaba inmediatamente me podía quedar en silla de ruedas. Me dicen tenemos dos opciones: o te quedas en una silla de ruedas o te opero."

"La hernia se había abierto y se había adherido a otras vértebras. Caí en las manos de una eminencia que me salvó la vida y que me envió Dios", confesaba.

María José Cantudo siempre ha sido una persona muy creyente y para ella la fé es un pilar fundamental en su vida. Sin duda alguna, esto ha sido imprescindible para poder sobrellevar estos duros momentos:

"Creo que esto ha sido, una vez más, obra de Dios. Yo soy muy creyente y sabía que Dios me iba a sacar de esta. Me he salvado de milagro y no es la única vez que cuando ya no podía más. Y la noche era eterna, él me ha salvado»

Aunque hace años que la actriz abandonó el foco mediático, ella sabe que es muy querida por el público, y que cuenta con el cariño de la gente. Este ha sido también otro de los motores que la han impulsado a seguir hacia delante:

"Me he dado cuenta de lo mucho que me quiere la gente. En estas circunstancias te das más cuenta de que la salud es lo primero. También te das cuenta de que hay que ayudar al prójimo en todo lo que se pueda", confesaba la popular vedette.

