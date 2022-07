María José Campanario, tocada al comprobar que Andreíta volverá a sufrir lo mismo

No cabe duda de que María José Campanario está viviendo un momento muy dulce de su vida. Tras el nacimiento de su tercer hijo en común con Jesulín de Ubrique, la odontóloga está dichosa de tener un nuevo miembro de la familia.

Además, el regreso de su marido al mundo de los toros, también le ha causado una sensación de felicidad porque es consciente de lo importante que es para Jesulín su profesión. Aunque todo apunta que, esta vez, el regreso se lo tomará con más calma porque el ex de Belén Esteban sabe que tiene hacerse cargo del pequeño Hugo.

Por otro lado, María José Campanario está muy bien acompañada, no solo por sus dos hijos, Julia y Jesús Janeiro, sino también por otra persona muy especial en su vida. Así es, nos estamos refiriendo a Andrea Janeiro, la primogénita de su marido.

Y es que la odontóloga ha confesado en más de una ocasión que para ella, la joven es como su hija. Por este motivo, no puede evitar preocuparse por ella en los momentos difíciles, tal y como ha pasado justamente hace unas horas, que ha salido a la luz una preocupante noticia.

| Europa Press

María José Campanario, temerosa de la llegada de Belén Esteban

Para María José Campanario, los últimos meses han sido mágicos por la llegada al mundo del pequeño Hugo. No obstante, hace un día, un nuevo varapalo se sumó en su vida. Aunque no la implica directamente, lo cierto es que sí que puede causar la tristeza de su querida Andrea.

Asimismo, tras la aparatosa caída de Belén Esteban en Sálvame que la obligó a permanecer meses encerrada en su vivienda, ahora, la de Paracuellos ha vuelto a los medios. Justamente, en el día de ayer, 21 de julio, lo confirmaron sus compañeros de profesión.

Y es que la enemiga de María José Campanario se sentará este viernes, 22 de julio, en el Deluxe para explicar cómo lo ha pasado tras su accidente. "Ya estoy lista, este viernes nos vemos en el Deluxe", anunciaba en la promo oficial.

Por lo que, tras meses de silencio, la madre de Andrea Janeiro está dispuesta dar declaraciones sobre su aparatosa caída. Aunque ya hizo un gran adelanto sobre esto para la revista Semana, lo cierto es que la colaboradora quiere sincerarse como nunca delante de sus amigos y compañeros del programa. "Por Sálvame me he roto los huesos, porque ha sido la verdad", decía.

Eso sí, antes de sentarse en el Deluxe, quiso adelantar en primicia cómo se había sentido. "He estado muy mala, pero muy mala, ¿eh? Después de lo de mi padre, es lo más fuerte que he vivido. He llorado tanto...", confesaba.

Asimismo ya dejaba entrever que habían sido unos meses muy duros en el medio en el que hizo la exclusiva. "Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar, me hundí", explicó.

“Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes, conmigo misma", reconocía. "Me negué a todo, a comer, a hablar. Incluso, le llegué a oír llorar por la noche", decía emocionada.

Ahora, ha vuelto más fuerte que nunca y ya no quiere esconderse porque está decidida a pasar página. Eso sí, María José Campanario teme que Andrea Janeiro sufra con la entrevista que dará, puesto que será sumamente dura y demoledora.

| GTRES

El regreso televisivo de la enemiga de María José Campanario

Sin duda alguna,Belén Esteban se está recuperando poco a poco de su accidente. Y es que esta semana ha decidido no esconderse más y, no cabe duda, de que su reaparición la ha hecho a lo grande.

En primer lugar se la vio públicamente disfrutando del concierto de su amiga Rosalía en Madrid. Allí, acompañada de Miguel Marcos y su hija, gozó como nunca del espectáculo. Justamente, al día siguiente, salía a la luz su esperada exclusiva en Semana.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Ahora, ha querido aparecer en el Deluxe para ofrecer su testimonio sobre lo que ha vivido en estos últimos meses. Además, por si fuera poco, Ya es mediodía ha anunciado que la de Paracuellos también se sentará el próximo lunes en su querido formato, Sálvame, con el objetivo de comentar su entrevista del viernes.

Cabe la posibilidad de que entre estos planes incluya el de visitar el plató de Supervivientes. El motivo sería recibir a su amiga, Anabel Pantoja, en la gana final del concurso. Pero el tiempo dirá si la enemiga de la odontóloga se atreverá a aparecer de forma más seguida en televisión.