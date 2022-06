María José Campanario tiembla al conocer que Belén Esteban volverá a intentarlo

María José Campanario ha desaparecido de los medios por una razón importante: necesita centrarse en el bienestar de su nuevo bebé. Los médicos le habrían recomendado reposo, por eso los últimos meses ha llevado una vida completamente tranquila. El problema es que Belén Esteban está a punto de volver y la situación podría complicarse en cualquier momento.

María José Campanario es consciente de que Belén ha sufrido un accidente que la ha retirado de la pequeña pantalla. La colaboradora se ha visto obligada a abandonar la televisión de forma momentánea y esto le ha venido muy bien a la familia Janeiro. Hace mucho tiempo que el clan no protagoniza ninguna polémica, justo lo que necesita la odontóloga.

María José ha descubierto que la madre de Andreíta está deseando intentarlo de nuevo: quiere regresar a Sálvame cuanto antes. Actualmente no puede moverse, pero está haciendo siete horas de rehabilitación diaria para recuperar su independencia. Belén ha escrito un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a sus fans y ha prometido que regresará pronto.

“Llevo 41 días sin poderme mover y qué ganas tengo de volver a mi vida, ya queda menos, pero es muy duro”, ha declarado Esteban. Sus compañeros están preocupados por ella y saben que su estado de ánimo no atraviesa por un buen momento. Jorge Javier Vázquez desveló que no dejaba de llorar porque se sentía atada y no sabía cómo resolver el problema.

María José es consciente del peligro y sabe que las apariciones de Belén Esteban siempre terminan causando polémica. No quiere volver al foco mediático, al menos hasta que haya dado a luz a su tercer hijo, un bebé que ya es famoso. El programa Socialité insinúa que la odontóloga podría presentarlo en sociedad en la revista ¡Hola!, su publicación de cabecera.

María José Campanario podría ganar 50.000 euros

María José ha participado de forma activa en el mercado del corazón, a pesar de que recientemente haya decidido ser discreta. Los expertos en la materia aseguran que no sería de extrañar que hubiera firmado un contrato con su revista de confianza. El portal El Nacional cifra este acuerdo en 50.000 euros, un dinero que recibiría si habla de su nuevo bebé.

Campanario, según han contado en Viva la Vida, es consciente de las consecuencias que genera posar en la portada de algún medio impreso. José Antonio Avilés, colaborador del programa, garantiza que el abogado de la familia le ha aconsejado que rechace cualquier contrato. Lo más acertado para proteger al hijo que está esperando es no hablar de él con ningún periodista.

Belén Esteban tiene una clara opinión sobre todo lo que está sucediendo, pero no puede analizar el tema porque ya no está en Telecinco. Regresará en cualquier momento y sus declaraciones podrían generar una polémica sin precedentes. Quiere volver a ser una colaboradora de primera categoría y para eso tendrá que ser completamente sincera.

María José Campanario siempre ha dudado de Belén

María José tiene claro que Belén Esteban ha estado detrás de muchas desgracias familiares, como por ejemplo de la mala prensa que tiene Jesulín. El torero ha sido señalado porque supuestamente no se ha portado bien con su hija Andrea, algo que Belén nunca ha demostrado. Lo único cierto es que hace unas semanas la joven se reunió con su padre en un hotel de Madrid.

Campanario conoce todo lo que ha pasado, pero nunca ha hablado del tema porque no quiere involucrarse en la guerra. Es un conflicto demasiado grande para ella, pues no tiene experiencia en los platós de televisión y prefiere ser prudente. Hasta que nazca su hijo podrá estar en un segundo plano, pero después tendrá que dar ciertas declaraciones.