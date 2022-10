María José Campanario, triste al saber qué ha pasado en casa mientras estaba ingresada

En los últimos días, el estado de salud de María José Campanario ha acaparado algún que otro titular. Y es que, cuatro meses después de dar a luz al pequeño Hugo, la odontóloga sufría un mazazo al ser ingresada de urgencia en un hospital de Cádiz.

Asimismo, tal y como ella confesó en su día, para ella, este último embarazo supuso una mejoría de su enfermedad. No obstante, hace unos días, la mujer de Jesulín de Ubrique volvió a experimentar las consecuencias de su condición.

A lo largo de estos días se ha podido ver al torero ir y venir del centro sanitario con un rostro serio. No obstante, no había ni rastro de un familiar clave para María José Campanario.

| Europa Press

Julia Janeiro, alejada de su madre en su momento más duro

Así es, nos estamos refiriendo a la hija mayor de María José Campanario, Julia Janeiro. Y es que mientras la odontóloga se encontraba en el Hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera, la joven decidió seguir en Madrid, donde reside desde hace dos años.

Desde luego, todo el mundo se esperaba que la joven viajara hasta la ciudad gaditana para encontrarse con sus padres, sin embargo, no fue así. El motivo de su ausencia podría haberse debido a por cuestiones de trabajo por lo que se ha podido ver en sus redes sociales.

Es preciso recordar que la hija pequeña de Jesulín de Ubrique, en los últimos tiempos, se ha ganado un reconocido puesto como influencer. Con tan solo 19 años, María José Campanario sabe que su pequeña cuenta con alrededor de 230 mil seguidores en Instagram. No es para menos que sea así la verdad porque desde bien pequeña ya suscitaba interés entre los grandes medios de nuestro país.

Justamente, para no perder su lugar dentro del mundo de las redes sociales, Julia Janeiro es consciente de que a veces para ganar hay que arriesgar. Y esa es la teoría que podría haber aplicado en el momento en que María José Campanario fue hospitalizada.

Asimismo, tras conocerse la noticia de que la odontóloga estaba ingresada en un centro de salud, la influencer estuvo igual de activa en redes sociales, para no perder la costumbre. De esta manera, mostró a sus seguidores todos los pasos que daba: desde recibir regalos de varias marcas hasta marcharse a una clínica de estética.

Pese a que suele dar detalles sobre lo que hace en su día a día, lo cierto es que, en esa ocasión, la joven no desveló el motivo de esa visita. "En estos días os contaré qué me he hecho. Como siempre, todo el equipo es un amor", anunciaba.

Eso sí, por fin, se ha podido saber que es lo que la hija de María José Campanario se realizó ese día. La joven tenía una cita para hacerse, nada más y nada menos, que el láser.

De modo que, a pesar del estado de salud de su madre, la influencer decidió seguir con su trabajo como influencer, cumpliendo con algunas obligaciones que tenía en la capital.

| Instagram

El delicado estado de salud de María José Campanario

Desde que María José Campanario se convirtió en un personaje público, todo el mundo ha sido consciente de que su estado de salud no ha sido el mejor. Los problemas de fibromialgia que padece le han jugado más de una vez una mala pasada.

El último de ellos, sin contar este reciente, fue en junio del año pasado, ya que sufrió un fuerte brote del que necesitaba cuidados especiales que solo un hospital podía brindarle.

Por suerte, en esta ocasión, la evolución de este brote ha sido buena y, por fin, ha podido abandonar el centro sanitario y continuar su recuperación en casa.

