María José Campanario recibe un mensaje de Belén Esteban antes del reencuentro

María José Campanario ha dado a luz a un niño llamado Hugo, al menos eso es lo que cuentan los periodistas de Telecinco. La prensa está teniendo muchos problemas para descubrir lo que está pasando y nadie puede asegurar por qué hay tanto misterio. Lo único que está claro es que la familia ha hecho piña para no filtrar ningún tipo de información.

María José Campanario, según han contado en El programa de Ana Rosa, ha recibido en el hospital a Andrea Janeiro, hija de Belén Esteban. Hacía mucho tiempo que no se veían y el reencuentro ha sido estupendo porque la joven “está como loca”. La periodista Paloma García-Pelayo garantiza que está encantada con su nuevo hermano y que se ha desplazado hasta Jerez para conocerle.

| España Diario

Belén Esteban le ha enviado un mensaje de paz a la odontóloga y ha tenido un gesto que está siendo muy comentado. Las cámaras del programa Ya es mediodía le han pillado saliendo de su domicilio en camilla para acudir a una revisión médica. Recordemos que la colaboradora tuvo un accidente y sufrió una doble rotura que la ha dejado en silla de ruedas.

Belén ha levantado el dedo pulgar cuando le han preguntado por el nuevo bebé de los Janeiro, no ha aprovechado para decir nada. Su guerra con la mujer de Jesulín de Ubrique es histórica, pero prefiere no alargarla más de lo necesario y olvidarse de todo. Por ese motivo no se ha pronunciado al respecto y está ayudando a la familia a proteger la supuesta exclusiva.

María José, según insinúan en Telecinco, podría estar negociando con una revista muy importante para vender la noticia. Algunos tertulianos, como José Antonio Avilés, niegan esta información porque han hablado con los abogados familiares. Cabe la posibilidad de que el matrimonio quiera proteger a su nuevo hijo, por eso ni confirman ni desmienten que se llame Hugo.

María José Campanario recupera lo que perdió

María José ha sido una de las mujeres más famosas de los años 90, pero los últimos tiempos han sido diferentes para ella. No tenía buena prensa porque Belén le acusó de atrevimientos muy serios, por eso pensó que lo más acertado era desaparecer de los medios. Ha concedido alguna entrevista en ¡Hola!, su publicación de cabecera, pero no ha pisado ningún plató de televisión.

| La Noticia Digital

Campanario ha respirado tranquila cuando ha recibido el mensaje de la madre de Andreíta: quiere paz y no busca ningún conflicto. Es lógico que los reporteros le pregunten, pero ella no quiere pronunciarse para no despertar la ira de la odontóloga. Por eso lo único que ha hecho ha sido levantar el pulgar dando a entender que estaba contenta por la noticia y que no tenía nada que aportar.

Belén Esteban sabe que su hija Andrea se ha marchado de casa pasa visitar a Jesulín de Ubrique en Jerez de la Frontera. La periodista Leticia Requejo garantiza que la joven estaba deseando conocer al nuevo miembro de la familia. Sin embargo, su hermana Julia Janeiro tardará un poco más en llegar porque está sacándose el carnet de conducir y tenía el examen.

María José Campanario está protegiendo al bebé

María José todavía no ha hablado con ningún periodista, están siendo sus familiares cercanos los que están dando la cara. Su cuñada Beatriz Trapote ha confirmado que en algún momento el matrimonio saldrá del hospital y dará explicaciones. Lo que no está claro es que vayan acompañados del bebé, sobre ese tema hay datos contradictorios.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Campanario quiere proteger a su hijo, por eso no ha dado ningún dato durante el embarazo y hay dos teorías en el aire. Algunos piensan que está inflando el valor de una posible exclusiva y otros que simplemente no quiere que su pequeño sea público. Jesulín de Ubrique está muy ilusionado y es posible que tenga un trato muy cordial con los reporteros que están haciendo guardia en el hospital.