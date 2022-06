María José Campanario recibe la foto que más temía y se encierra con su bebé

María José Campanario no quiere ni oír hablar de los medios de comunicación. Pese a que tanto ella como su marido, Jesús Janeiro, llevan mucho tiempo dando señales inequívocas que están cansados de los medios de comunicación, los medios no se cansan de ellos.

El embarazo de María José y el parto de su hijo Hugo han sido la última muestra de ello. La pareja se ha esforzado al máximo por blindarse durante todos estos meses, pero la prensa no ha dejado de seguirles. Como siempre se ha hecho, aunque ahora ellos quieran que las cosas cambien.

Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que presentaran a su hijo mediante exclusiva en una revista. El abogado de la familia ha confirmado que no habrá exclusiva y también ha desmentido que el matrimonio abandonara el hospital por la puerta de atrás.

De hecho, según las mismas fuentes, la pareja está cansada de las especulaciones e incluso podría tomar acciones legales contra quien se invente informaciones falsas.

María José Campanario, temerosa por lo que se le viene encima

Así las cosas, María José Campanario y Jesulín de Ubrique siguen disfrutando de Hugo en la intimidad. Reciben contadas visitas y no han sido prácticamente vistos desde la llegada al mundo de Hugo.

La que sí ha seguido con su vida normal ha sido Juls Janeiro, la hija mayor de María José Campanario. En este sentido, tras conocer al pequeño, la influencer ha seguido presumiendo de tipazo y modelitos en sus redes sociales. También ha realizado un viaje a Venecia del que ha presumido en redes.

Sin embargo, la imagen que ha dejado algo contrariada a María José Campanario ha sido otra. Belén Esteban, su eterna rival y madre de Andrea, la hija mayor de su marido, ha dado un paso importantísimo en su recuperación.

Belén se encuentra convaleciente de la severa rotura de tibia y peroné que sufrió hace un par de meses. Sigue incansable con su programa de recuperación y ya ha empezado a andar. Lo ha puesto en sus redes sociales, animada y orgullosa.

Su vuelta a la vida normal que se le truncó de repente está cada día más cerca, aunque necesitará todo el verano como mínimo para volver a andar normalmente.

Las declaraciones que María José Campanario no quiere oir

María José Campanario es consciente de que una cosa es lo que ella desea y la otra, lo que acaba pasando. Ahora quiere ser prácticamente una persona anónima, pero su entorno sí quiere hablar y seguir teniendo presencia en los medios de comunicación.

Una de las personas a quien más teme Campanario es a Belén Esteban. La expareja de Jesulín lleva años siendo una de las reinas de la televisión. Eso significa que ha invertido muchas horas en hablar de su ex y de María José, cuando la ocasión lo ha requerido.

La tremenda caída que sufrió en directo en Sálvame la ha apartado de la vida pública. Física y emocionalmente, pues Belén ha pasado una de las peores épocas de su vida, enclaustrada en su casa y sin ánimo para nada.

Eso ha impedido que hablara en televisión del hijo de Jesulín, de María José y de los detalles que conociera de primera mano sobre el parto. Cuando la recuperación de Belén se complete, su reaparición en Sálvame valdrá su peso en oro, tras tanto tiempo de silencio. Será entonces cuando le pregunten por todo lo que ha sucedido estos meses.

María José no quiere que este momento llegue. Volver a estar en boca de todos y de la mano de su íntima enemiga no es para ella plato de buen gusto. Sin embargo, sabe que no podrá evitarlo.

La única solución que ven los Janeiro-Campanario es acudir ante la justicia si se dice algo que consideren inconveniente o grave.

Al hacerlo, no obstante, se alimenta la polémica que quieren evitar.