María José Campanario recibe un duro mensaje e investiga dónde y cómo vive su hija

María José Campanario ha empezado otoño con energías renovadas y muy feliz. La mujer de Jesulín de Ubrique ha pasado un verano fantástico, acompañada de su marido y de dos de sus hijos. El pequeño, Hugo, nacía el pasado mes de junio colmando de felicidad a la pareja que está disfrutando de sus primeros meses de vida.

Tras el nacimiento del pequeño, María José decidía prácticamente encerrarse en casa para evitar miradas incómodas, prensa y otras indiscreciones. Ha tomado la decisión de alejarse de la prensa y de mantener a su retoño lejos de la popularidad.

Ella y Jesulin dieron una comentada exclusiva a la revista ¡Hola!, pero ni rastro del bebé, del que pocos saben qué cara tiene y a quién se parece.

De esta manera, María José rectifica lo que hizo con sus dos otros hijos y no presentará al pequeño en sociedad. Tanto Julia como Jesús Alejandro tuvieron su portada en las revistas y su álbum de fotos público cuando nacieron.

María José Campanario y la preocupación por su hija mayor

María José Campanario quiere volver a retomar su trabajo pronto, sin dejar de ser la madre ejemplar que siempre ha sido con sus hijos. La mayor, Julia, se independizó del domicilio familiar cuando cumplió 18 años. Se trasladó a vivir a Madrid y allí reside, con su novio.

Los primeros meses en la capital fueron bastante convulsos. Salía con otro chico y se dio a conocer por algunos altercados con él y en las discotecas de la capital. María José y Jesús pusieron solución y tras una llamada de atención, las cosas se calmaron.

Julia ha seguido alejada del domicilio familiar, aunque la relación con sus padres es buena. Sin embargo, Alexia Rivas apuntaba hace unos días que María José Campanario estaba bastante disgustada con su hija. "Los padres ven que no estudia y solamente está de jarana".

Además, también le habrían reprochado sus caros caprichos. Ropa de lujo, complementos, salidas constantes a restaurante y a discotecas. "No para de salir e ir a una discoteca muy famosa de Madrid que no le gusta nada a sus padres", explicaba Alexia.

Campanario confirma la información real y toma medidas

María José Campanario ha sido un ejemplo para toda la familia, en lo que a formación se refiere. Ya de mayor y con la vida organizada, quiso estudiar odontología, algo que su marido al principio no entendió.

Se lo puso como objetivo y dedicó tiempo, esfuerzo y sacrificios familiares para sacarse el título, cosa que logró. Así pues, Julia tiene en su madre el mejor ejemplo a seguir.

Ella está cursando el ciclo de Grado Medio de Actividades Comerciales. Ante las informaciones que aparecieron, no tardó en desmentirlas, asegurando que sigue con las clases y demostrando que está implicada en sus estudios y que no los ha abandonado.

| Cedida

Julia no descarta, no obstante, dedicarse al mundo de las redes sociales. Su cuenta de Instagram crece como la espuma y ya se acerca a los 240 000 seguidores. No está realizando todavía colaboraciones pagadas, pero es sin duda un reclamo para las marcas, principalmente de moda y belleza.

Se cuida muchísimo, luce una melena larga e hidratada y le encanta posar con looks de escándalo que realzan su figura.

Una de las primeras cosas que hizo al cumplir los 18 años, fue operarse del pecho y aumentar su talla. Ahora luce sin complejos su belleza, mientras vive su juventud a todo trapo al lado del futbolista Tommy Rossi.

Eso sí, cuando toca estudiar, coge los libros y le echa codos. Por lo menos, hasta el momento.