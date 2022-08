María José Campanario recibe la carta de la separación y asume que los hijos sufrirán

Si hay alguien que ha ocupado las portadas de los medios de comunicación este verano, esa sin duda es María José Campanario. La mujer de Jesulín, hace a penas unos meses, ha dado a luz a su tercer hijo y se encuentra encerrada en casa. No quiere saber nada de los medios de comunicación y menos que estos graben a su bebé recién nacido.

Al igual que hicieron con sus dos hijos mayores, no quiere que Hugo sea, desde pequeño, el centro de todas las miradas. Sin embargo, este escondite no le ha durado mucho a la andaluza. Ha recibido una carta de separación y no ha dudado en asegurar que los niños sufrirán mucho.

María José Campanario no se lo cree

El mundo se paralizó cuando María José Campanario y Jesulín de Ubrique anunciaron que estaban esperando a un bebé. Por su edad y la estabilidad que mantenía la pareja en esos momentos, resultó chocante que volvieran a empezar de cero con un bebé.

No obstante, a pesar de las críticas, María José siguió adelante. Fue el silencio lo que mantuvo a la prensa en alerta durante los nueve meses de embarazo. Llegado el momento de parir, lo único que la prensa grabó fue la felicidad de Jesulín al salir del hospital.

Desde entonces, y ya han pasado unos cuantos meses, la odontóloga ha preferido no salir de su casa de Jerez de la Frontera. Quiere dedicarse al cien por cien a su niño, y no quiere que ninguna cámara grabe lo más mínimo de Hugo.

No obstante, este silencio que tiene alerta a las redacciones del mundo rosa se ha evaporado en cuestión de horas. María José Campanario ha recibido una carta de separación y ha asegurado que los niños sufrirán mucho.

Los niños, los que más sufrirán de esta separación

Podríamos pensar que la llegada de un nuevo bebé ha podido hacer mella en la pareja. Si algo han demostrado María José Campanario y Jesulín de Ubrique es que su relación no se ha visto afectada con los años. Además, tan solo unos meses antes de dar a luz, la pareja protagonizó una portada confesando su amor.

Es por eso que se descarta por completo que entre ellos exista alguna posibilidad de separarse. Ahora viven un momento diferente, pero están muy unidos. Es por eso que la carta que María José ha recibido proviene de una mujer.

Se trata de Beatriz Trapote, la mujer de Víctor Janeiro. La empresaria se enfrenta ahora a un reto mayúsculo: el de defender a su marido en el concurso de este en Pesadilla en el Paraíso.

Aunque Beatriz tan solo acudirá al plató de Telecinco cuando su trabajo y el tiempo se lo permita, no ha dudado en apoyar a su marido en redes. Lo ha hecho con una carta de despedida en la que ha dejado claro que no solo ella le echará de menos. Sus hijos también.

“Papi, ya no te queda nada para emprender rumbo a tu nueva aventura en Pesadilla en el Paraíso. Sabemos que lo vas a hacer súper bien porque eres auténtico, te echaremos de menos, pero esperaremos hasta que finalices tu “experiencia” para abrazarte. Y darte todos los besos de buenas noches que te guardaremos en una cajita, ¡feliz aventura!”, escribía.

A escasas horas de estrenarse el programa, el foco está puesto en la familia de los Ubrique. Por el momento, ninguno ha dado declaraciones sobre el concurso de Víctor, aunque no se descarta que lo hagan conforme pasen los días. Lo que ha quedado claro es que la familia está más unida que nunca y que nada ni nadie les va a separar.