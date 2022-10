María José Campanario, preocupada por Andreíta al ver cúal es el fin del tratamiento

María José Campanario se ha dado cuenta de cuál es la mejor forma de apagar las polémicas: contando la verdad a tiempo. Lleva un tiempo retirada del foco mediático, concretamente desde que se quedó embarazada, pero antes dio un paso importante. Concedió una entrevista en su revista de cabecera y desmintió varios bulos que ya forman parte de la historia del corazón.

María José Campanario ha sido acusada de tener un comportamiento irregular con Andreíta, pero no hay nada más lejos de la realidad. Belén Esteban le lleva años señalando y parte del público se posicionó con la colaboradora, aunque la historia ha cambiado. La mujer de Jesulín ha aclarado que su trato con Andrea Janeiro es estupendo, de hecho tienen contacto de forma regular.

María José está preocupada por Andreíta porque sabe que no quiere ser un rostro conocido y su madre ha cometido varios errores. Belén Esteban está siguiendo un tratamiento muy severo porque tuvo un problema en la pierna y ahora camina con dificultad. Pero el final está cerca y ha traído una consecuencia: que regrese a primera línea con más fuerza que nunca.

María José sabe que la hija de Jesulín de Ubrique no quiere ser popular, pero Belén no deja de llamar la atención de la prensa. Lo último que ha hecho ha sido publicar una imagen del interior de su domicilio, algo que ha generado mucha repercusión. La tertuliana ha mostrado su casa e incluso cómo es su mascota, un bonito perro de color blanco que acaba de cumplir años.

Campanario se ha solidarizado con la hermana de sus hijos, pues ambas han tomado el mimo camino: el de la discreción. Es cierto que la odontóloga ha participado en la prensa del corazón, pero se ha dado cuenta de que se estaba equivocando. No quiere que Hubo, el pequeño de la familia, sufra las consecuencias de la fama, por eso se ha apartado.

María José Campanario ha firmado un pacto

María José ha tenido bastantes problemas con la ex de Jesulín de Ubrique, pero después de mucho intentarlo han llegado a un acuerdo. La polemista no habla de ella en ningún programa para no generar polémica y la catalana agradece el gesto. Por eso tiene tan en cuenta a Andreíta, para devolverle a Belén el gran favor que le hace al omitir su presencia en Telecinco.

Campanario conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón y sabe que su marido está a punto de dar el paso definitivo. Supuestamente le han hecho una oferta muy suculenta para que grabe un documental y desmonte a la madre de Andrea. El periodista Diego Arrabal asegura que va a aceptar, pero no se atreve a dar ninguna fecha.

| GTRES

La mujer del torero está al margen de este proyecto y es evidente que no participará del mismo, de hecho no quiere saber nada. Lleva un tiempo desaparecida y solamente se sabe de ella por su curioso estado de salud: acaba de salir del hospital. Ha estado ingresada porque sufre de problemas en los huesos y tiene crisis que le generan grandes dolores.

María José Campanario ha estado pendiente del problema

María José, según ha contado la propia Belén Esteban, ha estado pendiente de su problema de salud y de su proceso de recuperación. Por eso sabe que el tratamiento está a punto de finalizar, ya no tiene que hacer siete horas de rehabilitación. La de Paracuellos se ha puesto en manos de los mejores especialistas, pero ha tenido dificultades para caminar con normalidad.

Campanario ha adoptado una postura discreta que ha sido aplaudida por todos los medios, de hecho ha ganado bastante apoyo. Sabe que lo mejor es estar en silencio, pues es la única forma de demostrar que no quiere peleas con nadie. Lo único que le importa es el bienestar de su familia, en este caso el de Andreíta.