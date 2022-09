María José Campanario, de piedra al ver qué hace la ex pareja de Jesulín de Ubrique

María José Campanario es una de esas mujeres que derrochan fortaleza. Y es que no le ha quedado otra tras casarse con una figura del toreo. Bueno, y por haber sido pareja de la princesa del pueblo en el pasado, una personalidad muy querida en nuestro país.

Estar relacionada con alguien tan mediático, siempre te va a traer sorpresas. A veces buenas, y a veces no tanto. Y desde luego, lo último acontecido ha tenido que dejar a María José Campanario boquiabierta.

Si hay algo que describe bien a Jesulín es su fama con las mujeres. Antes de la dentista, por la vida del torero han pasado muchos amores. Y ya no estamos hablando solo de Belén Esteban, probablemente la más mediática de sus relaciones.

Estamos hablando de Francesca Vega. Una mujer de 44 años que lleva toda su vida dedicándose al espectáculo. Aunque su éxito laboral se debe a su tremendo parecido con Angelina Jolie.

Pues María José Campanario, como la audiencia española, vio a este fantasma del pasado de su marido volver a la televisión. Pero esta vez, no tenía nada que ver con la pareja.

Francesca ha acudido al programa First Dates para volver a encontrar el amor. Allí ha explicado qué estaba buscando y, sobre todo, a quién. Seguro que María José Campanario no ha despegado los ojos de la televisión.

Pero no se tenía que preocupar de nada, pues la soltera iba buscando el amor en otro hombre: nada más y nada menos que en José Luis Almeida, el alcalde Madrid. Campanario estaría sin dar crédito.

Francesca Vega saltó a la fama precisamente por estar saliendo con el torero. Incluso tuvo algún sillón en los programas del corazón de aquella época. Además de ser portada de la mítica revista Interviú en el año 2000.

Fantasmas del pasado

María José Campanario ha tenido que sufrir durante toda su relación con el torero al ver que había rumores y escándalos que salían a la luz. Todos recordamos el rifirrafe tan grande que se traían entre la princesa del pueblo y ella misma.

No ha tenido que ser fácil para María José Campanario encender la tele y ver a quien, a lo mejor, no querías ver. Es lo que pasa con los fantasmas del pasado, que siempre pueden volver.

Sin embargo, la doble de Angelina no tuvo una palabra sobre ese capítulo de su vida. Alivio para María José Campanario. La que fue pareja de Jesulín quiso hacer un llamamiento para tener una cita con Almeida.

"De verdad me gusta, pero sé que no podría venir aquí. Se trata del alcalde de Madrid", empezaba diciendo.

A lo que Sobera no tuvo más remedio que ponerle remedio. "Desde First Dates le llamamos para venir aquí, al restaurante, a tener una cena con Francesca, que es la doble ('look a like') de Angelina Jolie."

"Yo creo, además, que es la mujer perfecta para usted, señor alcalde. El amor no aparece todos los días", finalizaba, para sorpresa de María José Campanario.

No obstante, a falta de alcalde, Francesca tuvo la cita con el pretendiente que el programa había preparado para ella. Un sevillano con el que, al final, hubo éxito por ambas partes.

Lo cierto es que, ahora, María José Campanario tiene el foco puesto en otra parte. La dentista está muy pendiente de su hija, Julia Janeiro.

Y es que, por lo visto, la hija del matrimonio estaría muy poco pendiente de los estudios. Y solo quiere estar todo el día de fiesta.

Parece que María José Campanario debe estar echando el ojo a todo lo que sucede en su vida privada.