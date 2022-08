María José Campanario, inquieta al saber qué ha hecho Andreíta con su herencia

María José Campanario está viviendo una de las mejores etapas de su vida. Desde que dio a luz a Hugo, su tercer hijo en común con Jesulín de Ubrique, se ha mantenido alejada de los medios para ofrecerle la máxima seguridad posible al pequeño.

En realidad, el matrimonio ya dejó entrever que no iban a protagonizar una portada en su fiel medio ¡Hola!, como ya lo habían hecho con los anteriores embarazos. Y es que el motivo sería que querían preservar la identidad del pequeño, además de que el abogado de la familia les había aconsejado no mostrarlo en público.

Por lo que optaron por seguir las recomendaciones y alejarse del foco mediático. Lo cierto es que así ha sido porque desde el nacimiento del hijo de Jesulín, nada se ha sabido al respecto, tanto del pequeño como de la dentista. Sin embargo, por parte del diestro, retomó su labor en el mundo de los toros y protagonizó un gran escándalo con su vuelta.

Aunque María José Campanario está decidida a no dejarse ver públicamente con el pequeño, todo indica que no es el único miembro del clan Janeiro que ha tomado esta drástica elección.

María José Campanario descubre que dos familiares han rechazado el legado familiar

A lo largo de estos 20 años, María José Campanario se ha ido acostumbrando a estar en el ojo del huracán. En mayor medida, cuando la guerra mediática entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique estaba en su punto más alto. Pese a que el conflicto era únicamente entre ellos dos, la odontóloga también acabó saliendo salpicada.

Sin embargo, todo cesó de la noche a la mañana y nadie ha vuelto a hablar de ello. Ahora, tras tiempo en plena calma, María José Campanario ha decidido no estar, por el momento, en el foco mediático. Eso sí, esta determinación ha sido impulsada a raíz del nacimiento del pequeño Hugo.

Además, es preciso señalar que no es el único miembro de la familia que opta por estar ajeno a los medios. De hecho, dos personas muy cercanas a ella ya siguieron el camino de no estar en el punto de mira.

Desde que Andrea Janeiro cumplió su mayoría de edad, la prensa estaba deseando capturar imágenes de ella. En efecto, así fue. Belén Esteban y su hija llegaban a la fiesta de aniversario de la joven rodeada de cámaras y periodistas.

No obstante, esa fue una de las pocas veces que se vio a Andreíta públicamente. Y es que, poco tiempo después, por medio de sus abogados, expresó a los medios que quería vivir "en el más estricto anonimato". De manera que les pedía a sus padres que ni siquiera mencionaran su nombre cuando fueran preguntados por la prensa.

Por parte de la hija de María José Campanario, Julia Janeiro, también optó por tomar esa decisión, ya que no quería que se hablara de su vida privada. Sin embargo, a diferencia de su hermana mayor, la joven influencer quiso tener un perfil abierto en redes sociales, ya que quiere dedicarse al mundo de las pasarelas.

De modo que ambas hermanas habrían decidido no seguir con la herencia de sus respectivos padres al ser personajes públicos. Desde luego, las dos jóvenes están dispuestas a labrar sus propios caminos, una alejada completamente de la televisión, mientras que la otra sí que quiere estar implicada únicamente en lo laboral.

Andreíta ha renunciado a lo que podría haber heredado de su padre y está usando su influencia en controlar a Belén Esteban. La colaboradora es mucho más comedida desde que su pequeña ha dejado claro que quiere ser anónima.

La verdadera relación entre Julia y Andrea Janeiro

A pesar de que a la hija de María José Campanario y Andreíta las une esta elección, lo cierto es que ambas apenas tienen contacto. Desde que el torero rehizo su vida al lado de la odontóloga, la joven, esporádicamente, pasaba el tiempo con su progenitor y medios hermanos.

Además, si a esto se le suma el hecho de que las hermanas vivían a kilómetros de distancia, la relación no era del todo estrecha. No obstante, ahora que ambas están viviendo en la ciudad de Madrid, aun así, por el momento, no se las ha visto juntas públicamente.

Sin embargo, todo apunta a que el nacimiento de Hugo ha hecho que las jóvenes empiecen a tener ese contacto que tenían de pequeñas. Por lo que no sería de extrañar que tanto Julia como Andrea Janeiro se hubieran reencontrado en un espacio mucho más íntimo, lejos de la presencia de los medios de comunicación.