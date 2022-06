María José Campanario huye con su hijo tras confirmarse lo de Belén Esteban

María José Campanario está emocionada, ha dado a luz a Hugo Janeiro y se ha dado cuenta de lo que quiere cambiar en su vida. Sus otros hijos son mediáticos porque nada más nacer posaron en la revista ¡Hola!, publicación de cabecera de la familia. Sin embargo, el bebé correrá una suerte distinta y nadie verá su rostro porque han rechazado vender una jugosa exclusiva.

María José Campanario, según informa Lecturas, ha huido del hospital sin hablar con la prensa y no ha concedido declaraciones de ningún tipo. Su eterna enemiga, Belén Esteban, le ha mandado un mensaje de paz, prometiendo que no iba a crear nuevos conflictos. Pero la odontóloga no ha recogido el guante y prefiere hacer caso omiso a las buenas intenciones de la colaboradora.

| Trendings

María José lleva mucho tiempo colaborando con la prensa del corazón y conoce bien como funciona el negocio, de ahí su estricto comportamiento. Sabe que los reporteros quieren saber por lo último que le ha pasado a Belén: el accidente laboral que le ha dejado impedida. La princesa del pueblo está desesperada porque quiere volver a los platós, pero no puede porque está en silla de ruedas.

María José prefiere no hacer ningún comentario al respecto y sabe que los reporteros quieren preguntar sobre el tema, por eso ha escapado. En El programa de Ana Rosa aseguraron que posaría en la puerta del hospital con su bebé Hugo, pero ha cambiado de planes. El abogado familiar le ha avisado del peligro y ella ha preferido no exponerse más de la cuenta.

Campanario solamente ha hablado con un periodista: con su amigo Aurelio Manzano, colaborador de Ya son las 8. Le ha enviado un mensaje para dejar claro cómo se va a comportar a partir de ahora y es posible que tome medidas para proteger a su pequeño. “Pido que respeten la intimidad de mi hijo”, ha declarado la odontóloga en un tono muy tajante.

María José Campanario conoce el problema

María José es consciente de la situación y no quiere asumir ningún riesgo, por eso se ha encerrado en su domicilio familiar. Los colaboradores de Sálvame han confirmado las buenas intenciones de Belén Esteban, quien no tiene ánimo para una nueva guerra. Sin embargo, la mujer de Jesulín de Ubrique prefiere ser prudente y no entrar en el juego de nadie.

| Europa Press

Campanario ha estado muy preocupada por su hija Julia Janeiro, quien se convirtió en una estrella nada más cumplir la mayoría de edad. Los reporteros acosaron a la joven para intentar conseguir una buena imagen de ella y la situación se descontroló bastante. No quiere que este drama vuelva a repetirse, motivo por el que hará todo lo posible para que su bebé sea anónimo.

Belén Esteban, mientras tanto, está preocupada por su problema: no puede moverse y tiene que hacer siete horas de rehabilitación todos los días. La situación es tan delicada que ha hecho reformas en su domicilio para estar más cómoda y no tener que depender de nadie. La revista Lecturas asegura que ha cambiado la bañera de la planta baja por un amplio plato de ducha.

María José Campanario ha sufrido por Belén Esteban

María José ha tenido muy mala prensa y los expertos en corazón responsabilizan a Belén Esteban de este despropósito. La colaboradora le acusó de ser una mujer poco trasparente y de tener un comportamiento poco delicado con Andreíta, hija mayor de Jesulín. El paso del tiempo ha demostrado que Campanario no quiere tener conflictos con nadie, de hecho nunca alimentado la tensión en ningún plató.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La esposa de Jesulín de Ubrique podría haber ganado mucho dinero hablando de la familia Janeiro, pero ha elegido otro camino. Decidió formarse como odontóloga, a pesar de que todos los medios se burlaron de este futuro profesional. Ha trabajado duro y actualmente es una profesional de primera, de hecho el programa Viva la Vida habló con sus clientes y estaban encantados.