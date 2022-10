María José Campanario escucha a Belén Esteban y confirma sus grandes temores

María José Campanario está contenta porque su marido ha podido dar el paso de contar su vida en una docuserie. Será así al igual que han hecho en los últimos tiempos otros famosos en Netflix. La odontóloga no cabe en su gozo porque entiende que ha llegado la hora de conocer al verdadero Jesulín, y la expectación es máxima.

María José Campanario sabe que es una buena oportunidad para que su marido muestre una cara más humana y menos fría. Y es que es algo que necesita y ha pensado que está en el mejor momento para abrirse en canal como nunca había hecho antes.

Dicha docuserie, que no tardará mucho en salir a la luz, ha provocado la reacción de Belén Esteban, ex de Jesulín de Ubrique y padre de su hija, Andrea Janeiro, en Sálvame.

El caso es que Belén ha dado una opinión con total sinceridad sobre esta decisión que ha tomado el diestro de Ubrique. Se ha armado de valor a pesar de que le haya costado tanto dar el paso.

María José Campanario sabía que ella iba a opinar sobre la docuserie

Jesulín es una persona que intenta cuidar mucho su vida privada. Eso sí, ahora ha cambiado y su mujer ha sido una de las que más le han animado a realizar este proyecto. Así las cosas, ya se encontraría grabando los primeros capítulos de la citada docuserie.

| GTRES

En Sálvame estaban deseosos de conocer la opinión de su colaboradora estrella. Y Belén Esteban ha sorprendido después de responder sin tapujos a esta nueva ilusión profesional del marido de María José Campanario.

"Veo fenomenal que Jesús lo haga, y creo que tiene una vida, no lo veo nada mal", ha desvelado. Además, 'la princesa del pueblo' también ha sido preguntada por la aparición de la esposa del torero en dicha docuserie. "Entiendo que salga su mujer, perfectamente", ha opinado la enemiga de María José Campanario.

| Europa Press

María José Campanario escucha su respuesta tras saber lo de Jesulín

Eso sí, Jorge Javier ha querido ir más allá y le ha preguntado a su compañera si le gustaría participar en este documental sobre la vida de Jesulín. La respuesta de Belén ha sido lo más clara posible. "No, hombre", señalaba con franqueza la colaboradora de Telecinco.

| Mediaset

En dicho documental, Jesulín dará un amplio repaso a su vida profesional, pero no dejará a un lado su vida sentimental. Y es que Jesulín tiene pensado hablar de su ex, a pesar de que esta decisión del diestro no le haya hecho demasiada gracia a 'la Esteban'.

Veremos si pasa de soslayo esa historia y sus rifirrafes mediáticos con Belén Esteban. Pero, lo que está claro, es que será una de las grandes protagonistas de la docuserie que estrenará la plataforma de streaming dentro de unos meses.

La de Paracuellos ha tomado una decisión firme

En los últimos tiempos, la de Paracuellos le hizo caso a su hija Andrea Janeiro y tomó una de las decisiones más importantes de su vida. No quería poner más el foco en el padre de su hija. Y tras el ruego de la joven, Belén enterró el hacha de guerra para alegría de María José Campanario y su marido.

Además de Andrea, el matrimonio estaba cansado de tener que estar en una continua lucha mediática con la colaboradora de Sálvame. Especialmente, la madrileña saltaba cuando salía cualquier tema que la dejaba en mal lugar a ella o a su única hija.

Lo cierto es que Belén ha pasado a otra fase. Ahora, le preocupa más recuperarse de esa caída tan inoportuna que sufrió el pasado mes de abril en Sálvame que de hacerle daño al padre de su hija.