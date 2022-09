María José Campanario descubre el drama de su cuñado y ya sufre por el bebé

No cabe duda que, desde que nació el pequeño Hugo, María José Campanario está más desaparecida que nunca del foco mediático. Y es que, a lo largo de estos meses, la odontóloga ha preferido mantener un estilo de vida mucho más discreto al que llevaba antaño.

Asimismo, desde que contrajo matrimonio con Jesulín de Ubrique, la madre de Julia Janeiro tuvo que empezar a lidiar con el acoso de la prensa. De hecho, se acabó acostumbrando tanto que incluso se animó a protagonizar, junto al torero, varias portadas para la revista ¡Hola!.

Sin embargo, ahora, desde la llegada al mundo de su hijo pequeño, el matrimonio permanece más alejado que nunca de los medios. Eso sí, parece ser que el deseo de ambos de que su pequeño crezca en un entorno lo más tranquilo posible no está saliendo del todo bien debido a una persona.

Una cara muy conocida de Telecinco sentencia a Víctor Janeiro

Hace unas semanas, se conocía la sorprendente noticia de que Víctor Janeiro, cuñado de María José Campanario, se unía al elenco de participantes del nuevo concurso de Telecinco. Asimismo, Pesadilla en El Paraíso quiso contar con este gran fichaje por los secretos que podría destapar el torero de su familia.

Desde luego, las expectativas en el hermano de Jesulín estaban muy altas porque todos los medios estaban deseando que soltara nuevos detalles sobre el nuevo miembro de su famosa familia. Y es que desde que nació el pequeño Hugo, poca información sobre él se tiene al respecto, ya que sus padres llevaron todo el proceso del embarazo lo más discreto posible.

No obstante, mantener el deseo de que su hijo crezca sin estar en el foco de atención resulta misión imposible. Sobre todo ahora más que nunca, que Víctor Janeiro está participando en este reality.

Justamente, en el día de ayer, 8 de septiembre, por fin arrancó Pesadilla en El Paraíso. Asimismo, los colaboradores que comentarán todo lo que suceda a partir de ahora en el concurso, también se sentaron en plató. Algunos de los tertulianos son Marta Peñate, Alejandro Albalá y Nagore Robles.

De hecho, esta última ya ha ido acaparando algún que otro titular de un medio por el comentario que tuvo respecto al reciente concurso del cuñado de María José Campanario. Y es que según la vasca, no todos los participantes del reality están dando el mismo contenido.

El programa decidió emitir una secuencia en la que se veía al torero en medio de la discusión que hubo entre Pipi Estrada y Gloria Camila. De ahí que la colaboradora decidiera hablar alto y claro sobre la actitud del tío de Andrea Janeiro.

"Igual la gente no se ha dado cuenta. Mamá, que andas despistada: ese chaval que andaba hablando junto a Gloria es Víctor. ¡Víctor, que no ha hablado! Es Víctor Janeiro, que está concursando", decía ante la sorpresa de todos.

Nada más soltar este comentario, Carlos Sobera, presentador del formato, quiso sacar la cara por el concursante. "Cómo aprovechas para darle leña al pobre Víctor. Ya tendrá tiempo para su protagonismo", le decía a la colaboradora.

No obstante, María José Campanario fue testigo de que Nagore Robles seguía en sus trece por un claro motivo. "¡Es que Víctor es de los caros! A mí me molesta mucho esta gente que no da un vídeo", explicaba.

De esta manera, el enfado de la tertuliana se debía al alto coste que habría pagado Telecinco por tener a un personaje de la talla de Víctor Janeiro.

Jesulín de Ubrique podría romper su silencio

Mientras se va cociendo esta polémica, por su parte, María José Campanario es consciente de que su marido también podría protagonizar una dentro de muy poco. Y es que Jesulín de Ubrique está dispuesto a contar toda la verdad respecto a su matrimonio con Belén Esteban.

"Estoy pendiente de hacer una serie documental para una plataforma. Es un recorrido por mi vida con imágenes y va a participar mucha gente: compañeros de estudios, médicos, amigos...", decía el padre de Andreíta.

Desde luego, este proyecto podría poner en peligro el buen rollo que ahora mantiene el diestro con la madre de su hija. Sin duda, una relación que ha costado años de conseguir para que ahora se arroje todo por la borda.