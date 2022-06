María José Campanario desafía a los Janeiro nada más dar a luz

María José Campanario dio la buenanueva que dejó sin aliento al mundo del corazón: estaba embarazada.

Después de hacer este anuncio desapareció nueve meses y nadie pudo descubrir lo que estaba ocultando. Realmente no había nada oscuro, lo único que sucede es que no quiere que su tercer hijo sea público.

Según han contado en el programa Ya son las 8, ha estado las últimas semanas haciendo reposo absoluto. Recordemos que padece fibromialgia, así que los médicos le recomendaron llevar una vida tranquila hasta que diera a luz. Había tanta expectación que algunos medios aseguraron que el bebé había nacido antes de tiempo, pero no es así.

Ha dado a luz a las 22:45 horas en el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera y en el parto no ha habido ningún contratiempo. Beatriz Cortázar, autora de la exclusiva, confirma que la familia está exultante y que han recibido la noticia con alegría. Jesulín de Ubrique estaba deseando verle la cara a su nuevo bebé, un niño que le ha devuelto la ilusión.

La Campanario ha estado hasta el final con sus padres Remedios y Pepe, pero no ha habido rastro de la familia del torero. Todo el mundo sabe que ha tenido serios problemas con el clan y cabe la posibilidad de que la tensión no haya desaparecido.

Hay quien dice que ha desafiado a sus cuñados porque ninguno tenía demasiados datos del pequeño. Campanario, según se contó en su momento, no avisó a los hermanos de Jesulín de que estaba embarazada, se enteraron por la revista ¡Hola!

Campanario no lo compartió

Es consciente de lo que ha sufrido Julia Janeiro tras alcanzar la mayoría de edad y no quiere que su nuevo hijo pase por lo mismo. El tertuliano José Antonio Avilés habló con el abogado familiar y este le dijo que Jesulín de Ubrique había tomado medidas. El matrimonio ha pensado que lo mejor es no dar ninguna noticia relacionada con el bebé, quieren protegerle de todo.

Ha estado acompañada de su familia hasta el final, pero el clan Janeiro todavía no ha hecho acto de presencia. Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, comentó en Ya son las 8 que el bebé “nacer va a nacer”, pero no dijo cuando. Es posible que estuviera protegiendo la noticia, pero algunos creen que realmente no sabía la fecha exacta.

Carmen Bazán, madre de Jesulín de Ubrique, es una abuela de primera categoría y estaba encantada con lo que le pasaba a María José. El problema, según cuentan, es que se enteró por los medios de comunicación porque no confiaban en ella. El matrimonio quería anunciarlo en la portada de una revista y sabían que no podían compartirlo con nadie.

María José Campanario toma una decisión importante

María José lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y sabe mejor que nadie que es un negocio muy rentable. Le han ofrecido hasta 50.000 euros por su primera entrevista, pero ella ha declinado la oferta. Es consciente de los peligros que conlleva, así que ha tomado una decisión: su nuevo hijo será anónimo, como su hijastra Andreíta.

Campanario podría haber mantenido una relación cortante con la familia de su marido, de hecho no es la primera vez que tienen problemas. Carmen Bazán le acusó de no haber tenido un buen comportamiento con ella en la finca Ambiciones. Este es el domicilio que ha elegido la pareja para guardar reposo hasta que el nuevo miembro del clan llegara al mundo.