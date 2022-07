María José Campanario da el peor regalo de aniversario a Andrea Janeiro

Andrea Janeiro debe hacer frente a un nuevo desplante de parte de su padre, Jesulín de Ubrique, y es que todo indica que ella será la gran ausente en un importante acontecimiento familiar.

El torero y María José Campanario celebran dos décadas de matrimonio. Una celebración en la que parece que no han contado con la hija de Belén Esteban.

Tal y como apuntan diversas fuentes, la joven no ha recibido invitación alguna a la fiesta que tendrá lugar en Ambiciones, la misma finca a la que Andrea juró hace años no volver.

Según relataba la de Paracuellos, su niña volvía muy disgustada cada vez que pasaba un tiempo en la casa de su padre, motivo por el que tomaba la decisión de no ir más.

Puede que por eso prefiera hacer oídos sordos y ausentarse en esta fecha tan señalada donde podrá pasar tiempo con sus hermanos y también con el pequeño de la familia, Hugo.

No se sabe tampoco si Andreíta ya ha podido conocer al recién nacido, aunque Belén dejaba claro que había felicitado a su ex por su nueva paternidad.

Pese a que los ánimos están bastante tranquilos, puede que esté nuevo desprecio provoque que la colaboradora de Sálvame vuelva a saltar en defensa de su niña.

La primogénita de Jesulín acaba de cumplir 23 años, pero lo ha hecho alejada de su familia paterna. La relación entre padre e hija ha mejorado este último año, pero no cabe duda de que sigue habiendo tensión.

Desde que Andrea terminase sus estudios y volviese de Reino Unido, ambos han podido pasar más tiempo juntos.

Andrea Janeiro hace frente a un nuevo desprecio

Además, a eso se suma que Julia Janeiro también se ha mudado a Madrid, por lo que la relación entre las hermanas se ha estrechado.

Al parecer, ella podría haber sido clave en este acercamiento familiar, ya que desde niñas han estado muy unidas y se guardan mucho cariño.

Como no podía ser diferente, Esteban no ha querido perder la oportunidad de desearle lo mejor a su hija en su día más especial.

"Hoy es el cumpleaños de mi niña. 23 años. Lo que más quiero en mi vida, lo mejor que tengo. Solo puedo dar gracias a Dios de la hija que tengo. Te deseo lo que siempre te digo: sé feliz", escribía en redes sociales.

A pesar de que la joven le exigía que no hablase de ella en público, son contadas las ocasiones en las que la colaboradora aprovecha para lanzarle algún mensaje cariñoso.

Tanto Andrea como Miguel Marcos, su marido, han sido imprescindibles en estos últimos meses para Belén. La de Paracuellos sigue recuperándose de la aparatosa caída que sufría en directo y la llevaban a una rotura de tibia y peroné.

"Han sido los peores meses de mi vida", reconocía hace poco en una entrevista. "El 25 de abril se me paró la vida. Me han puesto 20 clavos y dos placas de cuatro coma cinco centímetros y un total de 55 puntos".

Algo que le llevaba a derrumbarse y estar muy mal anímicamente. "Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar... Me hundí", explicaba abatida.

"He estado peor de la cabeza que de la pierna. Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes... conmigo misma".

De su marido, Esteban se ha deshecho en halagos. "Se merece el cielo. Me he portado mal con él. Mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita. Me ha demostrado que me quiere con locura", sostenía emocionada.

