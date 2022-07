María José Campanario confirma que la falta de dinero ha provocado una gran crisis

María José Campanario es uno de los rostros más populares de la crónica social, pero ha pensado que lo mejor es cambiar de planes. Acaba de dar a luz a su tercer hijo y no quiere poner su intimidad en peligro, así que no volverá a vender más exclusivas. Sin embargo, hay alguien relacionado con ella que todavía no ha aprendido la lección: su antigua rival Belén Esteban.

María José Campanario ha tenido muchas complicaciones con la ex de Jesulín de Ubrique, pero en la actualidad todo ha cambiado. Según ha contado Belén, la odontóloga se ha preocupado por ella durante el tiempo que ha estado enferma por el accidente que tuvo en Sálvame. Esto ha hecho que entierren el hacha de guerra y, actualmente, disfrutan de una tregua que era muy necesaria para todos.

| Telecinco

María José se ha dado cuenta de que lo más inteligente es estar en paz con Belén, pues ella tiene un altavoz muy potente en los medios. La tertuliana ha concedido una entrevista en Semana que ha confirmado las sospechas de Campanario. Reconoce que la gran crisis que está viviendo en su negocio, Sabores de la Esteban, está motivada por la falta de ingresos.

María José, al igual que el resto de lectores de Semana, ha tenido la oportunidad de acceder a una versión desconocida hasta la fecha. La madre de Andreíta asegura que sus productos de alimentación no tienen buena puntuación en la OCU porque no ha querido pagar a nadie. Supuestamente, le ofrecieron aumentar la valoración de sus gazpachos a cambio de dinero, pero ella no quiso hacerlo.

“Me piden dinero desde hace dos años, no voy a decir quién, pero dos años llevamos con críticas”, declara la polemista bastante indignada. La OCU ha respondido a esta insinuación en un tono contundente para desvincularse completamente del asunto. “No nos damos por aludidos, por supuesto que jamás hemos cobrado a nadie por una buena nota”.

María José Campanario ha conseguido lo imposible

María José ha logrado que el público le conozca de verdad, no es la mujer fría que sus detractores quieren dar a entender. Ha demostrado que su matrimonio con Jesulín de Ubrique está lleno de amor, por eso, siguen juntos después de tantos años. No se ha aprovechado de la fama de nadie, de hecho, lo dejó todo para cumplir su sueño: convertirse en una gran odontóloga.

| Europa Press

Campanario trabaja en una clínica privada y sus clientes están encantados con ella porque siempre tiene una sonrisa preparada para ellos. Belén Esteban no puede decir lo mismo, pues lleva unos años recibiendo críticas que no dejan en buen lugar a su negocio. Hay quien dice que los productos que venden son demasiado caros para la calidad que tienen.

La mujer de Jesulín sabe que Belén debe resolver una crisis importante antes de que la dificultad llegue demasiado lejos. Cuando la OCU publicó su veredicto, la colaboradora no tardó en reaccionar y escribió “lo que hay que aguantar” en sus redes sociales. La organización anterior promete que está todo en orden y que, simplemente, se han dedicado a realizar exámenes de forma objetiva.

María José Campanario tiene claro lo que siente

María José siempre ha respetado a la madre de Andreíta, de hecho, nunca ha arremetido contra ella en un tono ofensivo. Se ha defendido de ataques muy fuertes que eran completamente injustos, pero siempre guardando las formas y siendo educada. La exnovia del torero ha decidido pasar página y Campanario está encantada porque es lo que siempre ha querido.

La catalana tiene claras sus prioridades: solo quiere pasar tiempo con su familia y no perder fuerzas en conflictos que no le corresponden. Belén, cada vez, tiene menos apoyos, quizá sea el momento de dar un paso adelante para contar su verdad. Ha estado mucho tiempo callada y el público quiere escucharla, el interés no deja de crecer.