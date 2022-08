María José Campanario confirma que debe dejar la casa vacía porque necesitan dinero

María José Campanario sabe cómo funciona el mundo del corazón y tiene claro que la última decisión que ha tomado su cuñado traerá problemas. Víctor dejará su casa vacía para participar en Pesadilla en el Paraíso, un nuevo programa que promete ser un éxito. Está siendo muy cuestionado, pues muchos periodistas le acusan de estar aprovechándose de la fama de su hermano.

María José Campanario ha desmentido los rumores: no es cierto que tenga mala relación con la familia de su marido, todo lo contrario. Quiere lo mejor para los suyos y sabe que Pesadilla en el Paraíso es una buena oportunidad para el diestro porque llevaba un tiempo retirado. Beatriz Trapote ha concedido una entrevista en Semana y ha dejado claro que está completamente de acuerdo con su marido.

María José confía en su cuñada, sabe que puede contarle cualquier cosa y pedirle ayuda siempre que lo considere oportuno. El colaborador Kiko Hernández ha acusado a Beatriz de filtrar información comprometida, pero no hay nada más lejos de la realidad. Ella es periodista y sabe cómo gestionar la situación sin perjudicar a sus familiares más mediáticos.

María José, gracias a las últimas informaciones de Telecinco, ha confirmado que Janeiro estará fuera de casa durante tres meses. Beatriz ha explicado sin ningún pudor que lo hace porque necesita trabajar, al igual que lo haría cualquier otro padre de familia. “Tenemos tres hijos y hay que alimentarlos”, explica la periodista en Semana.

El hermano de Jesulín de Ubrique será uno de los concursantes mejores pagados porque es el más famoso. El dinero le vendrá bien, pues hace un tiempo que no trabaja en ningún programa de televisión, está al margen del espectáculo. Se ha centrado en su carrera y lo cierto es que tiene mucho éxito: es un buen torero y ha toreado en las mejores plazas.

María José Campanario ha tomado una decisión

María José ha sufrido en primera persona las consecuencias de la fama y no quiere que sus hijos pasen por lo mismo. En un primer momento pensó en retirarse de los medios sin avisar, pero ha optado por hablar en su revista de cabecera. ¡Hola! ha sido de la complicidad que existe entre la odontóloga y Jesulín de Ubrique, es un matrimonio completamente unido.

Campanario sabe que sus cuñados Beatriz y Víctor han tenido la misma suerte, ellos también han superado situaciones delicadas. En Telecinco han cuestionado ambas relaciones, pero el tiempo ha demostrado que el amor puede con todo. Trapote no defenderá a su marido en Pesadilla en el Paraíso, no pude dejar la casa completamente sola porque tiene muchos compromisos.

“Va a estar nuestro amigo David, que me estuvo defendiendo en Supervivientes. Yo vivo en Cádiz, tengo tres niños pequeños, mis negocios de manicura y una cafetería. Tengo que quedarme a cargo de todo y no me puedo comprometer para ir todas las semanas”, ha explicado la periodista.

María José Campanario ha defendido su postura

María José ha aprovechado su último trabajo con ¡Hola! para aclarar que ella no ha tenido ningún problema serio con su familia política. Asegura que se ven todas las semanas y que tienen una relación fantástica, no es cierto lo que cuentan sus detractores. Su nuevo bebé conoce a todos y se reúnen de forma periódica, prácticamente todas las semanas.

Campanario apoyará a Víctor Janeiro, pero lo hará desde la distancia porque no quiere participar activamente en ciertos escenarios. Sabe que el torero ha hecho un gran esfuerzo, pero necesita dinero y es una oportunidad perfecta. “Estoy feliz, el programa está hecho para él”, explica Beatriz intentando callar los rumores.