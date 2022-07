María José Campanario, bloqueada al descubrir lo que Andreíta está sufriendo en casa

María José Campanario ha sido una de las personas afectadas por la situación que la princesa del pueblo ha vivido en los últimos meses. La dentista y mujer de Jesulín de Ubrique estaba viviendo un momento muy dulce con la llegada de su tercer hijo. Sin embargo, la felicidad se ha visto empañada por su eterna rival.

| Europa Press

María José Campanario y el drama de Belén

La situación de María José Campanario con el historial de su marido no ha sido nada fácil. La eterna lucha de la Esteban porque el padre de su hija se implicara en su cuidado ha salpicado a esta mujer. Ahora, parece que las cosas se están tranquilizando, aunque no sin drama de por medio.

La brutal caída que sufrió la colaboradora de Sálvame la hizo tocar fondo como nunca antes. Como ella misma ha reconocido, su mente le ha jugado una mala pasada que la ha empujado a un estado de tristeza constante. Y es que, además de la terrible fractura que padeció, tuvo que hacer frente a otra terrible noticia.

La madre de Andreíta tuvo un susto con su estado de salud. Además de sus operaciones en la pierna para colocarle dos placas y 20 tornillos, le tuvieron que extraer un pólipo de la vagina. Afortunadamente, era benigno y no ha revestido mayor problema.

No obstante, ha pasado días de gran tensión que ha afectado solo a los más cercanos. Es decir, a su marido Miguel y a la hijastra de María José Campanario. Sin duda, un mal trago para ellos que han tenido que lidiar diariamente con el estado físico y mental de la colaboradora.

Belén ha confesado que ha sido egoísta y no ha querido preocupar al resto de su familia y amigos en unos momentos tan duros. "Tengo que pedir perdón a mi madre (...), he sido muy egoísta porque no quería que viniera a verme" afirmaba en su intervención.

Un mensaje para María José Campanario

En su reaparición tras meses de ausencia en el Deluxe, la de Paracuellos no ha querido callarse nada. Como ha hecho en otras ocasiones, ha sido muy directa y ha mandado un mensaje que ha sorprendido a muchos. Sobre todo porque tenía que ver con María José Campanario.

La Esteban afirmó que gente del clan Janeiro-Campanario se ha preocupado por su estado de salud, aunque no ha querido dar nombres al respecto. También aprovechó para dar su enhorabuena a María José Campanario y a Jesús por su reciente paternidad.

| GTRES

Asimismo, lanzó una bomba informativa que afectaba a su hija. "¿Si conoce a la personita que ha venido?, tengo que decir que sí". Con tales palabras confirmaba que ha habido un encuentro entre los hermanos Hugo y Andrea Janeiro.

"Igual que yo he hablado mal de Jesús en muchos sentidos, tengo que decir que yo estoy muy contenta de cómo está la situación". Así se refería a la relación entre padre e hija que tan resentida ha estado durante toda la vida de la pequeña Andrea.

| España Diario

"Y deseo de corazón, de verdad, que María José esté bien, que esté felicísima y Jesús con su bebito". Emocionada, la princesa del pueblo enterraba de esta entrañable manera el hacha de guerra con María José Campanario. Es probable que su experiencia vital, junto con cómo han evolucionado las cosas, hayan cambiado su perspectiva.

