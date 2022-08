María Isabel logra quedarse embarazada y explica qué pasa con su débil estado

María Isabel es el claro ejemplo de uno de los problemas que padecen muchos artistas en nuestro país. La cantante, nacida en 1995, saltaba a la fama nacional en 2004, cuando logró alzarse con el premio del festival Eurovisión Junior en 2004.

Tenía 9 años entonces y logró resultar vencedora de un casting por el que pasaron 16 000 niños. De allí pasó al certamen europeo de canción infantil, que también logró ganar con su canción, todavía famosa, Antes muerta que sencilla.

Tocar el cielo del éxito a una edad tan temprana no acostumbra a ser sinónimo de estabilidad y éxito duraderos. Más en un mercado, el musical, tan sujeto a las modas y con tantos artistas luchando por conseguir un sitio.

María Isabel sacó tres discos que lograron un tremendo éxito de ventas y con repercusión. También hizo una película de Navidad, presentó Los Lunnis, participó en Menuda Noche y realizó otras incursiones en el mundo de la televisión.

Fueron años en los que la niña se hizo mujer y en los que la fama y el trabajo empezaron a caer. Su talento no había cambiado, pero sí los tiempos. Lo intentó de nuevo con Tu cara me suena, Objetivo Eurovisión o música urbana y finalmente las cosas no salieron como ella quería.

María Isabel y los ataques de ansiedad que la obligaron a dejarlo

En julio de 2021, María Isabel ya no pudo más. Así, publicaba un mensaje en el que anunciaba su retirada. "Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé, pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado".

La cantante no escondía su frustración. "Es duro, me da rabia y más yo que nunca he dejado de luchar. Podría decir que volveré... pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto".

Además confesaba el problema de salud que la obligaba a dar un paso atrás y a focalizar su vida en otras cosas. "Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo". Habían sido 17 años de carrera musical a los que María Isabel ponía punto y final.

El embarazo que llena a María Isabel de felicidad

María Isabel también ha podido vivir en su carne como una puerta se cierra, pero otra se abre. Tras esto, María Isabel decidió refugiarse en su familia, en sus amigos y en su pareja, Jesús Marchena.

Durante todo este tiempo han viajado y ella ha empezado a tomarse la vida con más calma. Sorprendía a todos en diciembre de 2021, anunciando boda. Fue durante un viaje a Maldivas cuando su novio le pidió matrimonio. "He dicho sí. Sí a despertarme todos los días de mi vida a su lado. Sí a poder entendernos con tan solo una mirada. Nos casamos"", anunció.

María Isabel no es muy asidua a sus redes sociales. Únicamente publica fotos de sus viajes o algún post promocional. Tiene más de 220 000 seguidores que hoy están un poco más alegres, ya que, según confirma ABC, María Isabel espera su primer hijo.

A sus 27 años, María Isabel será mamá por primera vez, algo que le llena de felicidad y que, sin duda, cambiará su vida notablemente. Su bebé pasará a ser su principal prioridad y seguramente le ayude a superar sus problemas de ansiedad.

Parece además que el bebé llega antes de la boda con Jesús Marchena. Todo apunta a que todavía no se han casado, pues no hay ninguna imagen del enlace. Ahora toca celebrar esta nueva etapa que María Isabel está empezando.