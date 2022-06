María del Monte y su novia, en crisis por una mujer que ha provocado muchas lágrimas

María del Monte siempre ha sido una artista tremendamente celosa de su intimidad. Ha tenido la poco común habilidad de ser famosa y a la vez, una gran desconocida por el público, más allá de su música.

Eso tiene más mérito todavía teniendo entre su círculo de amistades a famosas de primer nivel como Isabel Pantoja o Charo Reina. Con esta última, María cortó relaciones cuando aquella insinuó precisamente lo que ahora María acaba de hacer público: su condición sexual.

Es más, la demandó por ello y la justicia le dio la razón, con una indemnización de 100.000 euros. Eso frenó a todo el mundo a la hora de hablar con María. Nunca nadie volvió a preguntarle por su vida privada y su intimidad, que ella se ha esforzado en mantener en secreto.

María del Monte destapa la realidad con su pareja

María del Monte ha decidido ahora desvelar su condición sexual y revelar que tiene novia. Lo hizo durante su discurso como pregonera del Orgullo de Sevilla e hizo subir al escenario a su pareja desde hace 23 años, la periodista de Canal Sur, Inmaculada Casal.

Todo el mundo ha alabado la actitud de María que asegura que "habló con el corazón". Afirma que "no tenía previsto nada de lo que pasó, hay que pelear por los derechos, hay que reivindicarlos".

Una de las dudas que preocupa a los cronistas de sociedad es el porqué del paso de María ahora y no antes. Sobre eso, se acaba de publicar en ABC un artículo que aclara la gran crisis de pareja que supuestamente vivía María con su pareja.

Así pues, a sus 60 años, María se declaró "una más" en un acto por la diversidad sexual. De este modo se reconcilió públicamente (y también en privado) con la asignatura pendiente que la había prácticamente separado de su pareja durante los últimos meses.

Según el citado medio, María del Monte no había dado el paso antes porque su madre vivía.

La progenitora de la tonadillera fallecía a los 95 años, en agosto del año pasado. Hasta entonces, María nunca quiso hablar públicamente de su vida conyugal. No porque su madre no la conociera y aceptara, pues, en privado, nunca ha habido problemas de mostrarse como es.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

María temía que "le llegaran comentarios homófobos o le dijeran cualquier barbaridad por la calle" a su madre. Quería mantenerla totalmente al margen de cualquier conflicto.

La reconciliación que María del Monte ha logrado con su discurso

María del Monte ya no tenía 'excusa' para no dar este paso que su pareja le pedía. Sin embargo, los meses pasaban y la cantante no se decidía. Incluso estuvo en Viernes Deluxe hace poco y respondió con claras evasivas cuando Jorge Javier Vázquez intentaba sacarle algo de información personal.

La crisis en la pareja, según ABC, era más que evidente. Inmaculada no acudió a la fiesta de cumpleaños de María. Estaban prácticamente separadas, pese a que María del Monte quiere con locura a su pareja.

Inmaculada estaba casada y tenía dos hijos cuando conoció a María y dejó su matrimonio y su vida anterior por ella.

| Trendings

Ahora, por fin, quería formalizar públicamente la relación y, quizá en un futuro, puedan dar el paso de casarse.

Al margen de que María del Monte ya ha avisado que seguirá siendo igual de hermética con su vida privada que hasta ahora, las cosas han cambiado. Por lo visto, según Diego Arrabal, hay ya varios reportajes hechos de María con su pareja, cómplices y actuando claramente como una pareja.

No se habían publicado hasta ahora precisamente porque María no había hablado nunca de este tema. Ahora, estas fotos que están guardadas en un cajón "han cobrado otro valor".

Para rizar más el rizo, una de las grandes amigas en la vida de María del Monte ha sido Isabel Pantoja. Ahora no tienen relación, pero se ha especulado también mucho sobre lo que realmente hubo entre ellas.

Pantoja es la pregonera oficial del Orgullo de Madrid. Ya solo faltaría que ella también siguiera los pasos de su examiga.