María del Monte confiesa qué hizo justo antes de casarse con Inmaculada Casal

No cabe duda de que María del Monte ha vuelto a ser noticia. En esta ocasión, la cantante se encuentra en el foco de atención de los medios porque ha contraído matrimonio con la periodista Inmaculada Casal, con quien lleva más de dos décadas.

Un dato que reveló el periodista Miguel Frigenti a través de Twitter y que, posteriormente, fue confirmado por el programa Fiesta. Según aseguraban desde este espacio, María del Monte se habría dado el 'sí, quiero' en una celebración de lo más íntima, en su ciudad natal, Sevilla.

No obstante, este momento tan dulce y especial se ha nublado por un duro episodio que ha afectado a una persona muy cercana a la misma María del Monte.

El emotivo mensaje de María del Monte a Kiko Rivera

Así es, nos estamos refiriendo al delicado estado de salud de Kiko Rivera, que sufrió el pasado viernes, 21 de octubre, un ictus. A pesar de que en un principio todo apuntaba a que el DJ se encontraba grave, lo cierto es que, pasadas las 24 horas, que eran las más críticas, todo mejoró.

Asimismo, Kiko Rivera poco a poco se está recuperando y todo apunta a que su recuperación es favorable. Eso sí, a día de hoy sigue todavía sigue ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Tras sufrir este inconveniente de salud, el hijo de la examiga de María del Monte quiso pronunciarse al respecto y mandar públicamente un mensaje de calma. "Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor, pero no recuperado", empezaba escribiendo.

"Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa", proseguía.

"Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%", zanjaba Kiko Rivera.

Como era de esperar, este comunicado ha despertado todo tipo de emociones, pues muchos rostros conocidos no han dudado en dedicarle mensajes de apoyo y de cariño al exconcursante de GH VIP.

Entre todos los comentarios que había, se podía leer el de la mismísima María del Monte. "Recupérate pronto y cuídate mucho. No olvides que tú eres capaz de hacerlo y que tu familia te necesita bien", le escribía.

Es preciso recordar que María del Monte fue durante muchos años amiga íntima de la madre de Rivera. A pesar de que ambas no tienen ningún tipo de relación, lo cierto es que actualmente María del Monte sigue teniendo contacto con los familiares de la tonadillera, entre ellos, sus hijos.

De hecho, el pasado mes de mayo. María del Monte se reencontró nuevamente, tras siete años distanciadas, con Isa Pantoja, que le procesa un enorme cariño, en Sálvame Deluxe. "Sabes lo importante que eres para mí", le decía a la joven.

María del Monte a Kiko Rivera: "tu familia te necesita"

Lo cierto es que el mensaje de María del Monte ha levantado todo tipo de sospechas porque hace especial alusión a la familia de Kiko Rivera. Para nadie es sorpresa que el primo de Anabel Pantoja actualmente mantiene una complicada relación con su hermana y su madre.

Sin embargo, tras las palabras de la artista, esta situación podría cambiar. Y es que el gran susto que ha experimentado el sevillano podría empujarle a tener de nuevo contacto con sus dos familiares.

De hecho, su propia hermana se desplazó hasta Sevilla para ir a visitarle, aunque finalmente no pudo entrar por recomendación de los médicos. Por parte de la examiga de la cantante, lo cierto es que todo apuntaba a que iba a ver a su hijo, pero finalmente, por la misma razón que la joven, no fue posible este encuentro.

