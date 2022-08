María Amores confirma su débil estado y explica por qué ha decidido renunciar

Alegría contenida tras el parto de María Amores, la mujer del presentador de Telecinco, Ion Aramendi. Ya son padres de Marieta, que ha llegado al mundo este fin de semana "tras un parto con algunas complicaciones", según contó el mismo Ion.

Marieta nació con 4 kilos, 400 gramos más que su hermano mayor. Este hecho complicó el parto hasta el punto de que madre e hija han tenido que estar separadas durante un tiempo.

Inicialmente se intentó un parto instrumental, dado que la niña es grande, pero finalmente se optó por cesárea "y la cosa se complica mucho, pero mucho". María Amores ha pasado dos días en reanimación, "sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y endorfinada viva".

En estos momentos, María Amores se encuentra todavía muy débil de salud y recuperándose de la cesárea que tuvieron que practicarle tras este parto inducido que se alargó más de 24 horas.

María Amores relata las dificultades en el parto

Ella mismo está dando cuenta de esta historia con final feliz, pero con momentos de angustia y desesperación. Amores habla sin tapujos de que "las he pasado p*tas, no os voy a engañar".

"Tenía mucho miedo con este parto y hay que creer en el instinto", afirma la reciente mamá. "He tenido suerte, me estoy recuperando de cine. ¿Sabes lo que es llevar seis kilos de barriga aquí puestos y de repente no tenerla?"

"Yo le decía a Ion, es como el primero o peor. Un día que estuve con contracciones toda la noche y sin poder dormir, tuve claro que tenía que venirme a La Paz". Es el hospital donde ha nacido Marieta y en el que han podido reaccionar con rapidez y todos los medios disponibles a las complicaciones del parto.

"Ya cuando me pusieron la epidural por unas contracciones super mega heavys yo estaba muy angustiada y les decía "es que no va a salir". A lo que los médicos le respondían "mujer, ¿cómo no va a salir? si salen todos.". María tenía claro que no iba a salir y que le tendrían que hacer cesárea, como finalmente sucedió.

Lógicamente, todavía tiene el vientre abultado como María muestra en sus stories, pero lo cierto es que tras el susto inicial, ya está mucho mejor. "Pasa a veces que se complican las cosas, lo bueno es que estábamos en aquí. Si me llega a pasar esto en una clínica pequeñita, sin los quirófanos que hay aquí, igual..."

María está ya en fase de recuperación y su hija "de maravilla". "Creo que Marieta es tan tranquila ahora porque ha dado tanta guerra antes que me ha dicho, mami, soy buena, te lo voy a demostrar, no te enfades conmigo".

Amores renuncia a la lactancia materna

Así las cosas, la mujer de Ion Aramendi ha tomado una decisión: renunciar a la lactancia materna. "En la vida las circunstancias mandan y esta vez las cosas han ido de tal manera que su padre ha tenido que encargarse 100% de esta niña desde su primer segundo de vida".

María alaba a Ion Aramendi quien afirma que tiene "un vínculo especial" con la pequeña. "Lejos de ponerme celosa, me hace sentir muy afortunada y agradecida a la vida por cruzarme con este señor. Total, que abandono la idea de lactancia materna, no estoy aún demasiado bien y es una opción respetable y válida para el desarrollo del bebé".

De este modo, Amores opta por la "lactancia paterna" a la vez que lanza un consejo con el sentido del humor que siempre le caracteriza. "Si eres un chihuahua enano no te cruces con un gran mastín vasco o tendrás cachorros por encima de tus posibilidades corporales".

Lo peor ya ha pasado y María Amores se está recuperando con el incondicional apoyo de Ion Aramendi. Ahora toca disfrutar de la pequeña Marieta, la benjamina de una familia numerosa que ha vivido una de las experiencias más intensas de su vida.