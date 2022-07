Marc Calderó pierde lo que más quiere cuando pensaba que tenía la vida resuelta

Marc Calderó es uno de los hombres de moda en televisión. El periodista catalán se ha convertido, sin comerlo ni beberlo, en presentador titular de Telecino tras la marcha de Sonsoles Ónega de la cadena.

Calderó es de los que también ha alucinado bastante con la súbita marcha de Ónega a la competencia. Además a él le ha afectado por partida doble, pues ha sido durante los últimos meses el segundo de a bordo de Ya es mediodía.

Marc es de estos tipos todoterreno que van haciéndose un lugar en la cadena de Fuencarral. De hecho su nombre ha estado sobre la mesa para darle el espaldarazo definitivo en un momento de crisis como el actual.

Pese a que su evolución ha sido notable en estos últimos meses, los directivos de la cadena han considerado que todavía no reúne las capacidades para quedarse al frente del programa. Ya le llegará el momento.

Marc Calderó, sustituto natural de Ónega en Telecinco

Marc Calderó, en otras circunstancias, hubiese sido el relevo natural de Sonsoles al frente de Ya es mediodía. Si su marcha hubiese sido menos precipitada y hubiese tardado más tiempo, seguramente Marc lo hubiese tenido mejor para conseguir su objetivo.

Sin embargo, en septiembre Telecinco se juega mucho y se ha preferido apostar por una cara ya consolidada y veterana para las sobremesas: Joaquín Prat.

De este modo, Calderó seguirá al frente del espacio en verano para volver a compaginar el trabajo de calle, con momentos de plató, en septiembre.

El catalán ha recibido mensajes de apoyo por parte de sus compañeros, ante este inesperado papel que le ha tocado asumir. El más relevante, el de Mayka Navarro, desde la calle. "Me alegra muchísimo verte ahí sentado. Te envío un beso muy grande a ti y a todo el equipo".

El dardazo de Mayka iba dirigido a Sonsoles, pues tras estas palabras se puso la mano en el corazón, mientras decía "aquí les llevo". Es exactamente lo que dijo Sonsoles el día anterior cuando solo ella sabía que era el último programa que presentaba en Mediaset.

"Muchísimas gracias, Mayka. Sabes que es importante que hayas entrado hoy en directo", le ha contestado él. Twitter ha empezado a registrar mensajes de apoyo para que sea Calderó quien se quede al frente del programa.

Marc no tiene prisa. Sabe que esta es una carrera de fondo y que, si se quiere retirar en Telecinco, es mejor no quemar etapas antes de tiempo

La vida privada de Marc Calderó

Estar al frente de un programa de televisión abre la puerta a que el público quiera saber más sobre la vida de la persona que ven cada día en sus pantallas. Marc Calderó es un joven catalán bastante discreto y tremendamente hermético sobre su vida privada.

No se sabe si tiene o no pareja, aunque en su momento se rumoreó que estaba conociendo con cierta profundidad a Xoan Viqueira, expareja de David Valldeperas. Él nunca ha confirmado ni desmentido nada y no se prevé que empiece a hacerlo ahora.

También tuvo un momento de flirteo con Alba Carrillo, aunque más por la actitud de ella, que por otra cosa. Fue en directo y Alba, con sus comentarios y piropos, logró "desconcentrar" al periodista.

Marc es licenciado en periodismo por la Universidad Ramon Llull en 2012. Antes de trabajar en Mediaset, lo hizo en canales autonómicos de Cataluña. Hasta hace poco, trabajaba como reportero de calle, dando voz con su micro a los protagonistas directos de la noticia.

Fue uno de los periodistas más activos durante la pandemia para dar información sobre la evolución de la misma desde los puntos más calientes. Con el tiempo, ha ido incrementando su tiempo en plató, comentando la actualidad o incluso los temas de sociedad.

Sus redes sociales, en las que ya cuenta con más de 15 000 seguidores, nos muestran a un Marc elegante, casi siempre solo, con compañeros del trabajo o acompañado de su perro Bruno.