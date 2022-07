Manuel Zamorano, el hombre que cautiva a Jorge Javier, se atreve a contar su pesadilla

Manuel Zamorano ha dado un salto muy importante en su carrera hacia la popularidad. Ya era un personaje conocido dentro del universo Mediaset y entre parte del 'famoseo' madrileño pues Manuel es "el peluquero de los famosos".

Se ganó este atuendo después de recibir el aplauso de gente como Belén Esteban, Toñi Moreno, Belén Rodríguez o Raquel Mosquera. Además de demostrar sus dotes con las tijeras y el peine, Manuel es muy buena persona y un gran conversador por lo que muchas clientas son, además, amigas.

Zamorano participaba ayer por sorpresa en La noche Drag de Sálvame Mediafest 2022. Bajo este rimbombante título se esconde una gala en la que los colaboradores de Sálvame se transformaban en Drag Queen. Casi nada.

| Telecinco

La apuesta de Telecinco, luminosa, colorista y espectacular como pocas ha obtenido sus frutos: un 14,7% de share y líder de audiencia de la noche.

Además de los habituales de las tardes de Telecinco, el programa contaba con Manuel como participante sorpresa. Y no solamente participó sino que el jurado cayó rendido a sus pies y logró ganar el certamen. Manuel, cumplía así un sueño, "Lo tenía pendiente que tenía desde muy joven, creo que nunca me atrevía ni a maquillarme ni a ponerme todo esto por el 'qué dirán'".

Y es que Manuel ahora disfruta de su vida y de su profesión sin complejos y con total libertad, aunque no siempre ha sido así.

Manuel Zamorano destapa la pesadilla que ha vivido

Manuel Zamorano nació en un pueblo de Toledo de 3 000 habitantes y "los únicos recuerdos bonitos que tengo son en mi casa con mis padres". Asegura en Semana que "llegó un momento, con 13 años, que apenas podías salir a la calle, porque me pegaban, mi madre me acompañaba a todos los sitios para protegerme, me insultaban...".

Zamorano afirma que "he sufrido episodios que solo recordarlos me hacen llorar. No se puede permitir que a nadie le hagan eso". El peluquero vivió un auténtico infierno que se propagó incluso a su edad adulta. "A mí me pintaban"maric**' en la puerta de casa. Todo esto cuando ya tenía una peluquería en Toledo. Mis padres se levantaban a primera hora y borraban todo con gasoil para que yo no lo viera".

El peluquero asegura que el bullying que él padeció no terminó hasta que se trasladó a Madrid. No lo hizo por este motivo, sino siguiendo a una pareja que tuvo. Manuel todavía sufre al recordar estos episodios de su infancia y juventud. "Yo he perdonado, pero no olvidado. Cuando se murió mi padre fui a un psicólogo y allí fue cuando empecé a tirar de la manta. El doctor se dio cuenta de que mi dolor iba más allá de la pérdida de mi padre".

Desde entonces está muy unido a su madre, que le ha ayudado y protegido siempre. De hecho, en Sálvame Media Fest, agradeció a su madre que le hubiese animado a participar al concurso, pues él no lo tenía dudas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

La nueva y exitosa vida de Zamorano

Ahora 'el peluquero de los famosos' es un hombre de éxito y orgullosísimo de su presente. Empezó a ser conocido por ser el peluquero de Sara Montiel, a la que vio morir. "Se murió conmigo. Tenía que llevarle unas pelucas y falleció estando yo allí".

También vivió otro episodio muy delicado, cuando su novio falleció de cáncer de páncreas. Estuvieron saliendo tres años y Manuel no pudo ni despedirse de él.

Pese a todas estas tragedias, Manuel vive ahora bastante bien y ha logrado algo próximo a la felicidad. Ha bajado el ritmo de trabajo, porque había llegado a un punto de estrés preocupante y ahora disfruta lo que está haciendo.

Tiene menos clientas pero muy seleccionadas. También ha hecho sus pinitos en televisión, ya que fue el estilista del programa Cámbiame,

No descarta abrir más peluquerías y le gustaría hacerlo en Toledo. Tampoco descarta seguir dedicándose a la televisión, un medio que le gusta y en el que ha pasado muchas horas, aunque tras las cámaras.

De momento, su victoria en Sálvame Media Fest de ayer es un paso más en su proyección mediática. A sus 45 años, tiene toda una vida por delante para seguir triunfando.