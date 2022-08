Manuel Martos inquieta a Amelia Bono al confirmar el rumor sobre su nuevo hijo

Manuel Martos está acostumbrado a lidiar con la prensa porque es hijo del cantante más famoso del país, así que tiene experiencia. Raphael es un artista reconocido a nivel internacional y su familia sabe que eso genera unas consecuencias. Amelia Bono, nuera del músico, está pagando un precio bastante alto por pertenecer al clan, aunque merece la pena.

Manuel Martos ha estado un tiempo separado de su mujer, pero finalmente han llegado a un acuerdo y ahora están mejor que nunca. Sin embargo, la empresaria tiene las ideas claras y sabe que hay algo que no volverá a hacer: no quiere quedarse embarazada. Hace unos meses se empezó a especular con el rumor y lo desmintió de forma tajante en sus redes sociales.

“Me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro: no estoy embarazada ni voy a estarlo, ya he cubierto mi cupo”. Traer otro niño al mundo no entra en los planes de Amelia y gracias a esas declaraciones su marido lo ha confirmado. El matrimonio está disfrutando de una segunda luna de miel, se han reconciliado y prefieren centrarse en los nuevos sentimientos.

Manuel conoce a la perfección cómo funciona el mundo del espectáculo, de hecho él trabaja detrás de las cámaras y es un gran profesional. Ha advertido a su esposa de que los rumores no cesarán nunca, hay aspectos que siempre estarán en boca de todos. Amelia ha dado un paso adelante para intentar que el público no crea que quiere ampliar la familia.

“Si me veis más gordita me alegro porque siempre me decís que estoy delgada, pero no estoy embarazada”, ha explicado la influencer. Raphael no tendrá otro nieto, de momento tendrá que conformarse con los que tiene. Ha formado una familia estupenda y ese es su auténtico éxito: nunca ha dejado que la fama se entrometa en el terreno privado.

Manuel Martos quiere proteger a su mujer

Manuel ha confirmado, después de leer el mensaje de su esposa, que no tendrá un nuevo hijo, pero ese no es el auténtico problema. Lo que verdaderamente le importa es que la prensa informa de todos sus movimientos, a pesar de que es un rostro muy respetado. Es educado con todos los reporteros y eso juega a su favor: no hay nadie que quiera hacerle nada malo.

El heredero del cantante anunció que se había separado de Amelia y saltaron todas las alarmas. Formaban una pareja icónica y nadie esperaba que estuvieran atravesando un mal momento. Por suerte han luchado hasta el final y juntos han conseguido recuperar lo que habían perdido: un amor sincero.

Manuel ha trabajado muchas veces son su padre, así que ha tenido la oportunidad de acercarse a los mejores periodistas. Los rostros más emblemáticos del mundo informativo están de su lado, saben que es un hombre trabajador y modesto. Ha conseguido grandes éxitos a lo largo de su carrera, a pesar de que la prensa se centre más en su faceta personal.

Manuel Martos es un padre de primer nivel

Manuel tiene cuatro hijos y no ha dejado que nada le haga perder el contacto con ellos: ni el trabajo ni su ruptura con Amelia. El tiempo que estuvieron separados los niños apenas notaron ningún cambio, todo era normal para ellos. La pareja hacía muchas actividades en familia para que los pequeños de la casa no se sintieran incómodos.

La hija de José Bono está inquieta, pues ha comprobado que todos sus pasos son retransmitidos en los medios de comunicación. Comparte muchos aspectos de su vida con sus seguidores y ciertos periodistas aprovechan para descubrir qué está haciendo. Ella también es una persona muy querida y todo el que habla de ella lo hace para bien: no tiene rivales.