Manuel Martos confirma los rumores sobre la salud de Raphael aportando pruebas

Manuel Martos sigue inmerso en sus románticas vacaciones junto a Amelia Bono tras haberse reconciliado.

La pareja decidía darse una segunda oportunidad apenas meses después de anunciar que se separaban.

Sin embargo, desde un primer momento dejaban claro que iban a seguir siendo una familia por el bien de sus cuatro hijos.

| EP

"Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente", anunciaban en sus respectivas redes sociales.

"Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño".

Esta reconciliación también coincide con su 14º aniversario de bodas. "Estábamos muy bien y ahora, mejor aún así que todo muy bien", aclaraba Amelia. "Estamos todos muy felices", remarcaba.

| GTRES

Al parecer, el entorno de la pareja jugaba un papel muy importante en esta nueva oportunidad, y así lo compartían. "Empezaron como de cero, con sus quedadas y sus citas".

"Están como el primer día, como si hubieran empezado hoy. Han llegado al punto de hacer borrón y cuenta nueva, eliminar el pasado y, sobre todo, lo que ha pasado este último año".

Una reconquista mutua "ha sido lenta pero efectiva". "El más consciente de todo ha sido el mayor, Jorge, y se puso feliz. Hay que decir que ellos no han notado nada porque la vida de Amelia y Manuel ha sido más o menos igual".

Por otro lado, parece que la más afectada terminaba siendo Natalia Figueroa, la madre de Martos.

La salud de Raphael, una gran preocupación para su familia

"Fue un palo grande para ella porque nunca se lo figuró. Los veía muy bien con sus cuatro hijos y se llevó un gran disgusto y estuvo muy triste. Raphael también, pero él lo ha llevado de otra forma", explicaban al respecto.

La salud del artista también ha estado en el punto de mira, sobre todo por la enfermedad que padece y de la que ha hablado abiertamente.

Raphael padece hepatitis B a raíz de su adicción al alcohol. "Es una enfermedad tan traicionera que no da la cara nunca", explicaba hace un tiempo.

| Europa Press

A pesar de que nunca había bebido ni fumado y que llevaba una vida muy sana, empezó a cambiar lentamente.

"Empecé a beber botellas de esas pequeñas de los hoteles porque me hacían dormir", reconocía el cantante.

"Nunca pensé, cuando empecé a notar síntomas, en el dichoso botellín para dormir", matizaba. Además, hizo lo posible para que su mujer no sospechase nada.

A pesar de que se negaba a ir al hospital, finalmente terminó dándose cuenta de que era el único camino para reponerse. "Tenía una de las complicaciones más graves que hay dentro de la cirrosis hepática".

| GTRES

Motivo por el que debía ser operado de emergencia y someterse a un trasplante de riñón. "Fue muy duro, prefiero casi no hablar de ello porque prefiero que se quede como en un mal sueño".

A principios de año, Raphael también mandaba un comunicado en el que daba a conocer que debido a una laringitis no podría actuar hasta finales del mes de junio.

"Se me está partiendo el corazón al tener que aplazar el concierto en Madrid del 6 de julio, pero no hay más remedio para recuperarme de una vez por todas, que es lo que todo queremos", aseguraba abatido.

Y a eso se suma que en marzo daba positivo en coronavirus. "Escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien", tranquilizaba a sus seguidores.

Pese a todos estos baches, su propio hijo dejaba claro que Raphael no tiene intención de retirarse de los escenarios. "No sé hasta cuando, pero no para. Hace lo que le gusta y mientras esté con ganas ahí seguirá".