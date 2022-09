Manuel Díaz y su hija, mudos al descubrir en quién desea convertirse Virginia Troconis

Sin duda alguna, Manuel Díaz 'El Cordobés' está viviendo una época muy dulce. Lo cierto es que no es para menos porque él mismo confesó públicamente su inminente reencuentro que tendrá con su padre. Así es, después de no tener contacto con él, por fin, el torero puede decir alto y claro que la relación con su progenitor está mejor que nunca.

"Si estoy feliz es por algo, pero las cosas tienen un proceso", empezaba explicando el diestro al ser preguntado sobre un posible acercamiento con el extorero. "Y el final de esta historia, el que todo el mundo queremos, todos vosotros que siempre habéis creído en mí, me habéis apoyado ¿qué final quiere? Vernos juntos, y no va a tardar mucho", aseguraba.

Desde luego, la vida privada de Manuel Díaz siempre ha estado en el foco mediático, pero, ahora todavía más. No solo el exmarido de Vicky Martín Berrocal se encuentra más en el ojo público por este próximo reencuentro con su padre, sino también por otro claro motivo. Su mujer, Virginia Troconis, se ha adentrado en una nueva aventura.

El nuevo proyecto de Virginia Troconis

No cabe duda de que a la mujer de Manuel Díaz 'El cordobés', Virginia Troconis, le va a las mil maravillas en el ámbito profesional. En los últimos años, su presencia ha sido una de las más destacadas en numerosos eventos de marcas conocidas. De hecho, hace tan solo unos días, acudió a los Premios Escaparate, donde triunfó por su outift.

Aunque la mayor parte del tiempo se dedica a esta profesión, lo cierto es que el torero sabe que su mujer también cuenta con otra faceta menos conocida. Desde que era muy joven, la pareja de Manuel Díaz es una fanática del deporte y de la vida sana.

Tanto es así que incluso tenía su propio blog en ¡Hola!, "Sentirse bien por Virginia Troconis", donde escribía artículos dando consejos respecto a llevar un auténtico estilo de vida saludable. No obstante, hace unas semanas, llevó a otro terreno esta pasión. Y es que el 14 de septiembre, después de dos años de intenso trabajo, salió al mercado su primer libro: Comida, vamos a llevarnos bien.

Se trata de una obra literaria escrita por la misma mujer de Manuel Díaz junto al dietista Pablo Ojeda. En dicho libro se recogen los mejores trucos para "comer sano y mantener la línea". De este modo, la venezolana ha querido llevar todos estos conocimientos sobre este estilo de vida y plasmarlos en una obra.

Sin duda alguna, para ella este proyecto ha sido uno de los más ambiciosos y no puede estar más dichosa por el resultado. "Siempre digo que yo no voy de nada, no soy ni escritora, ni nutricionista…", escribía en una publicación de Instagram.

"Pero estaré tan feliz y orgullosa de que pueda ayudar a alguien, a tantas personas que me preguntan qué hago en mi día a día…". "En este libro que escribimos Pablo Ojeda y yo de la mano… Él desde un punto de vista más técnico y profesional y yo desde mi experiencia personal".

"Espero que encontréis muchas respuestas a vuestras inquietudes y sobre todo que consigan tener una buena relación con la comida", zanjaba.

De hecho, el libro de Virginia Troconis ha servido a la mismísima Alba Díaz, que gracias a la mujer de su padre, Manuel Díaz, ha aprendido a tener una buena alimentación. "Yo he aprendido a comer con Vir y estoy contenta de que haya escrito este libro", dijo la joven en su momento.

Manuel Díaz, de piedra por las palabras de su mujer: "yo no soy 'esposa de'"

Desde luego, la mujer de Manuel Díaz está decidida a cumplir todos sus propósitos. "Yo no quiero ser influencer, sino influyente. Y ser adalid de la vida sana me encanta", les dijo a los reporteros de Semana.

"Llevo veinte años en España y siempre me he sentido muy bien recibida, respetada y valorada. No he fingido un papel y a la larga es bonito", explicaba. Además, también aprovechó para sincerarse y confesó que ya no quiere ser considerada como "la esposa de", sino que quiere que se refieran a ella por su trabajo.

"Yo soy ‘esposa de’, pero además de esposa soy muchas más cosas. Es bonito saber de dónde vienes y saber dónde estás. Manuel y yo somos un equipo, cuando él me necesita, yo estoy, y al revés", añadía.

