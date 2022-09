Manuel Díaz confiesa quién es su verdadero padre y se compromete a abrazarle pronto

Manuel Díaz siempre ha sido muy sincero con la prensa y no ha dudado en hablar de su vida matrimonial y de sus hijos. Tampoco ha ocultado su complicada situación con su padre, quien siempre había negado su paternidad. Sin embargo, de un tiempo para acá, parece que se ha producido un acercamiento entre ellos.

Tanto es así que el diestro ha explicado que el momento de estar juntos se va a producir muy pronto.

Manuel Díaz desvela el próximo encuentro

El marido de Virginia Troconis ha asistido a la decimosexta edición de los Premios Escaparate, que ha tenido lugar en Sevilla. Allí, no ha dudado en hablar con los medios, quienes le han preguntado sobre cómo está el contacto con su progenitor.

Sobre este asunto, como recoge la revista Pronto, ha afirmado: “¿No veis lo feliz que estoy? Si estoy feliz, es por algo. Lo que pasa es que las cosas tienen un proceso, la vida tiene un tiempo para todo. Y el final de esta historia, el que todo el mundo quiere y que es vernos juntos, no va a tardar mucho”.

Los periodistas presentes han querido saber en qué lugar se producirá el esperado encuentro de Manuel con Benítez. Y, ante esto, él ha manifestado: “Será donde diga el destino, pero yo lo veo cerca. Poco a poco, se están cumpliendo sueños”.

“Le doy gracias a la vida, lo que he pasado tiene un sentido y un significado, y me estoy dando cuenta ahora. Todo pasa por algo y he aprendido en todo este tiempo que cada hombre o mujer tiene unas circunstancias y que nunca hay que juzgar adelantándote a lo que de verdad ha podido pasar”.

En esta línea, ha seguido diciendo: “A veces, uno tiene que dar un paso porque no le queda más remedio, pero siempre hay tiempo. Los finales felices se cumplen”.

Manuel Díaz y su complicada relación

El exmarido de Vicky Martín Berrocal, quien hace unos días afirmaba que le encantaría ser abuelo cuanto antes, se ha mostrado muy optimista. Ha dejado claro que muy pronto se verá con su padre y que solventarán todo lo vivido. Pero lo cierto es que hasta llegar aquí ha tenido que sufrir muchísimo.

Hay que recordar que su historia comienza cuando su madre, María Dolores Díaz González, tiene un idilio con Benítez en la década de los 60. Fruto del mismo quedó embarazada de Manuel, lo que provocó que se viera sola, sin pareja y sin padres porque la echaron de la vivienda. Un año más tarde, el diestro cordobés volvió a interesarse por ella e, incluso, a ofrecerle ayuda económica, pero fue por poco tiempo.

Él desapareció otra vez de su vida, dejándola desamparada. Afortunadamente, consiguió salir adelante, rehizo su vida sentimental y tuvo más vástagos. No obstante, para su primogénito era un verdadero drama no tener a su padre al lado.

El joven se hizo novillero e intentó entrar en contacto con el hombre que le dio la vida, pero no consiguió lo que esperaba. Durante años, reclamó ser el hijo de 'El Cordobés' y se vio obligado a acudir a los tribunales ante la negativa de él. Tribunales que acabaron dándole la razón, aunque su progenitor siguió sin querer saber nada.

Todo cambió hace unos meses cuando Benítez tuvo serios problemas de salud que lo llevaron a temer por su vida. Y esto dio lugar a que se replanteara la situación y quisiera acercar posturas con el hijo que nunca había reconocido. Una decisión que ha sido aceptada por este con los brazos abiertos y que muy pronto les llevará a estar juntos por fin.