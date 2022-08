Manuel Díaz, disgustado al saber quién está detrás del embarazo sorpresa de su hija

Manuel Díaz 'El cordobés' no ha podido ocultar su enfado después de saber quién está detrás de los rumores de embarazo que se han generado alrededor de Alba Díaz.

| Europa Press

Desde que la influencer cumplió la mayoría de edad ha tenido que lidiar con las críticas en las redes sociales. Y es que, su sobreexposición mediática y pertenecer a una de las familias más perseguidas por los medios de comunicación españoles, no le han ayudado demasiado.

Ahora, una imagen de la hija de Manuel Díaz ha hecho saltar todas las alarmas sobre el posible embarazo de la joven.

La hija de Manuel Díaz explica el malentendido

Manuel Díaz se quedó sin palabras después de conocer el tipo de comentarios que estaba recibiendo su hija a través de las redes sociales. Y es que, varios usuarios de Instagram afirmaron que la influencer estaba esperando a su primer hijo.

Esto sucedió el pasado mes de noviembre de 2020. La joven acudió al parque Warner de Madrid junto a unos amigos para pasar un divertido día en grupo. Pero, lo que menos se esperaba Alba Díaz era que una inocente imagen se iba a convertir noticia.

Tras hacerse eco de los comentarios que se habían generado en torno a esta instantánea, la primogénita de Manuel Díaz acudió a su perfil de esta red social para acallar los rumores.

"Madre mía, cómo se inventa en este país, es acojonante. Lo que tengo que aguantar no está pagado", aseguró Alba, muy molesta por lo que acababa de pasar.

| Instagram @albadiazmartin

Minutos después, la joven decidió compartir esta foto en las historias de Instagram con un texto aclarando el malentendido.

"Me hace mucha gracia este momento porque se ha creado un boom alrededor de una foto que subí en la Warner…", aseguró la hija de Vicky Martín Berrocal.

"Pero vamos a ver… Como ya sabéis me encanta la comida, pero de ahí a estar embarazada hay un rato. El día que lo esté, estaré casada y tendré una edad. Podéis seguir esperando. Gracias por llamarme gordita. Os amo".

Tras estas palabras, Alba quiso dejar claro que "me hincho a comer, soy la que más come de España. Podéis decir que tengo tripa, que he engordado, pero de ahí a decir que estoy embarazada, hay un paso enorme".

"Encima la foto es en la Warner, que se supone que no es apto para embarazadas montarte en una atracción. No sé, no me cuadra nada…".

Manuel Díaz sabe que a Alba ya no le afectan los comentarios

Manuel Díaz sabe que a su hija ya no le afectan este tipo de comentarios. Después de ponerse en manos de profesionales, Alba Díaz ha conseguido aceptar su cuerpo tal y como es y prueba de ello fue una reflexión que compartió durante sus pasadas vacaciones de verano.

"Me he levantado porque he ido a hacer la compra. Quería empezar a comer más sano, porque este verano me he pasado un poco, por salud… Y mirad, no puedo controlarme. El hummus es mi debilidad… Empiezo la dieta mañana… Vamos a comer, que no hemos comido nada este verano", aseguró con una sonrisa en la cara.

| Instagram: AlbaDiazMartin

Aunque, esta no es la primera vez que la hija de Manuel Díaz habla de su apariencia públicamente. Durante una de sus entrevistas en la revista Elle, la influencer aseguró que no le afecta "subir o bajar de peso, o subir o bajar de talla".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Al final nos tenemos que querer por lo que somos por dentro, por lo que podemos aportar a los demás, por los valores y la personalidad […] El cuerpo no es algo que me agobie o me quite el sueño, pero no me gustan las comparaciones, ni que te critiquen ni encasillen por el físico".