Manuel Díaz descubre quién es su verdadero padre y reconoce que sigue sorprendido

Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha quedado totalmente sorprendido al saber quién es su verdadero padre. Y es que, durante todo este tiempo, ha tenido una imagen de él que parece distar mucho de la realidad.

Más de 50 años lleva el padre de Alba Díaz luchando ante la Justicia para que se le reconozca como hijo legítimo del conocido torero, cuyo apodo taurino es también 'El Cordobés'.

En el año 2016, Manuel Díaz consiguió hacerse con una servilleta que contenía el ADN de su padre y, después de cotejar los resultados, se le adjudicó su paternidad a José Benítez.

Desde entonces, la relación entre padre e hijo ha sido de lo más tensa y fría. Y es que, en todos estos años, no se ha producido ningún encuentro entre ellos.

Y así mismo lo confesó el marido de Virginia Troconis durante su intervención en el programa de TVE, Lazos de sangre. "Me dicen: 'El Genio' quiere invitarte a que te vengas a la finca de Ramón Sánchez a torear unas vacas con él y tráete a los niños si quieres".

"Yo le digo que me haría una ilusión tremenda, pero dile que si él quiere yo cojo mi coche y me tomo un café con él ahora mismo. Quiero cinco minutos con él porque a lo mejor, después de esos cinco minutos, ni traigo a los niños ni toreo vacas".

Pero, con el paso del tiempo, todo apunta a que el quinto 'Califa del Toreo' y Manuel Díaz están muy cerca de verse cara a cara. "Un señor muy cercano al padre me aseguró que ese encuentro sí se ha producido en un bar de Almodóvar del Río", aseguró la periodista Beatriz Cortázar en el programa de radio, Es la mañana de Federico.

Ahora, parece que esta historia ha dado un giro de 180 grados. Y es que Manuel Díaz acaba de confesar que todo lo que pensaba de su padre no es cierto y que se ha llevado una grata sorpresa.

Manuel Díaz está muy sorprendido

Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha quedado totalmente sorprendido tras conocer cómo es su padre en realidad. Y es que, a escasos días de que se produzca el acercamiento del que tanto se rumorea, el diestro no ha tenido ningún problema en hablar del tema públicamente.

Durante la XVI entrega de los premios de Escaparate, el marido de Virginia Troconis se ha mostrado más feliz e ilusionado que nunca.

"¿Tú no ves lo feliz que estoy? Pues si estoy feliz es por algo, pero las cosas tienen un proceso. La vida tiene un tiempo para todo y el final feliz que todos queremos, que quiere toda la gente que me ha apoyado, no va a tardar mucho".

Y, aunque no concretó dónde se va a producir dicho encuentro con su padre, Manuel Díaz dejó claro que es un momento que lleva esperando toda la vida. "El destino dirá dónde. Yo lo veo cerca y, poco a poco, se están cumpliendo mis sueños".

"Le doy gracias a la vida porque ahora veo que todo lo que me ha pasado tiene un sentido, un significado", dijo el diestro, antes de asegurar que "todo pasa por algo" y que "nunca hay que juzgar" a las personas.

"He aprendido que todo hombre, toda mujer, tienen unas circunstancias de vida y que nunca hay que juzgar, adelantándose a saber qué es lo que ha podido pasar. Ahora comprendo más a mi padre".

El padre de Alba está convencido de que esta historia va a tener un "final feliz" y aseguró que su encuentro está muy cerca de producirse. Según le explicó al periodista Carlos Pérez Gimeno, "la vida te marca un camino y aquí no hay culpables. Todo lo contrario".

"Lo que yo veo es mucha esperanza e ilusión y estoy convencido de que vamos a vernos. Él es una persona muy noble, más de lo que yo creía".