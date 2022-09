Manuel Díaz confirma el rumor sobre los novios de su hija y ella mira para otro lado

Con la vuelta a la rutina, poco a poco, Manuel Díaz 'El Cordobés' va retomando sus compromisos profesionales tras pasar un verano de ensueño. Lo cierto es que, aunque el marido de Virginia Troconis ha tenido sus largas sesiones en la playa, tampoco se le ha pasado por alto ejercer su profesión.

Así es, el padre de Alba Díaz ha aprovechado al máximo este verano para asistir a eventos taurinos. De esta manera, sus vacaciones se han resumido en citas en la costa y torear. Ahora, también está compaginando sus labores con otras al lado de su mujer.

Asimismo, ambos han sido los invitados estrella del acontecimiento que ha organizado Tacha Beauty en Marbella con motivo de su primer aniversario. Ha sido allí donde Manuel Díaz se ha sincerado como nunca ante los medios sobre una faceta desconocida de su primogénita.

| Europa Press

Manuel Díaz confiesa lo que era un secreto a voces

Es bien sabido que Manuel Díaz 'El Cordobés' está acostumbrado a que su nombre esté en boca de todo el mundo por su polémica con su padre biológico. Y es que, desde que era joven, el oriundo de Arganda del Rey ha denunciado abiertamente que Benítez, el gran torero, es su progenitor.

Sin embargo, el torero jamás lo ha reconocido como su hijo aunque el exmarido de Vicky Martín Berrocal lleva años luchando para que se lo reconozca como tal. Por esta razón, y por otras, el torero ha sido constantemente el foco de atención de la prensa.

Eso sí, a pesar de ello, no suele hablar públicamente de su vida privada, pero tampoco la lleva en la máxima discreción. Justamente, hace unos días, asistió al evento organizado por Tacha Beauty en Marbella junto a su mujer Virginia Troconis, donde ofreció detalles sobre su intimidad.

Fue allí donde los medios presentes no dudaron en hablar con él y preguntarle por su hija mayor, Alba Díaz. "Ella ya tiene su vida, está con sus proyectos y ahora mismo está muy ilusionada. Hablamos todos los días", empezaba diciendo.

Como no podía ser de otra forma, el torero no dudaba en halagar a la influencer. "Es una niña muy amorosa con nosotros, pasa mucho tiempo en casa", revelaba. De hecho, él mismo confiesa a los cuatro vientos que su relación con ella es excelente y que no se guardan secretos.

Tanto es así, que incluso la joven no duda en ocultarle a su padre sus experiencias amorosas. Asimismo lo ha explicado el torero, que asegura que, en el amor, su hija es como él. "Es muy sensible y muy enamoradiza", revelaba.

De esta manera, el exmarido de Vicky Martín Berrocal ha desvelado que Alba Díaz suele acudir a él cada vez que se ilusiona en el amor para que este le aconseje. "Yo no opino, si ella me pregunta sí, si no, no opino porque es su vida y lo que quiero es verla feliz y verla bien", explicaba 'El Cordobés'.

"Ahora, si ella me pide opinión de algo, yo puedo orientarla o ayudarla o si veo algo que no me gusta... pues como todos los padres".

| Instagram (@albadiazmartin)

"Pero de momento bien, yo veo que ella tiene la cabeza muy bien puesta, que sabe lo que hace... Y ella me habla mucho diciéndome 'papi, me gusta un niño' y yo le digo '¿otro, Alba? Ahora te gusta uno, ahora no', pero ella es muy cambiante en eso", decía.

Manuel Díaz, un padre ejemplar

No cabe la menor duda de que Manuel Díaz 'El Cordobés' está hecho todo un padrazo. Para él, sus tres hijos, Alba, Manuel y Triana son los pilares fundamentales de su vida. De hecho, cada vez que surge la oportunidad, presume de ellos vía redes sociales y les demuestra todo su cariño públicamente.

Por otro lado, siguiendo con el mismo tema, los medios que estaban presentes también quisieron averiguar si había llegado el turno de la pequeña de la casa, Triana, en enamorarse. "Que se espere, que es nuestro bebé, que está en el nido", decía entre risas.