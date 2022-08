Manuel Díaz confirma lo de su primer nieto y entiende que su hija se haya molestado

Alba Díaz siempre ha sido una joven decidida. Hace unos años tuvo una gran polémica y se demostró su carácter y saber estar. Manuel Díaz entiende perfectamente que su hija Alba se enfadara en su momento, después de que los rumores acerca de su primer hijo salieran a la luz.

Desde que cumplió la mayoría de edad, la influencer ha tenido que sufrir en sus propias carnes lo que significa ser un personaje público. Y es que, la sobreexposición en las redes sociales y pertenecer a una de las familias más famosas de nuestro país han provocado que Alba Díaz se haya convertido en el centro de todas las miradas.

Manuel Díaz, sin palabras

Manuel Díaz se quedó sin palabras después de conocer los comentarios que recibía su hija Alba a través de las redes sociales.

A finales del 2020, la influencer acudió a las redes sociales después de que varios usuarios aseguraran que se había quedado embarazada. Los rumores surgieron después de que la joven compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía en el parque Warner de Madrid.

"Madre mía, cómo se inventa en este país, es acojonante. Lo que tengo que aguantar no está pagado", aseguró Alba Díaz, muy enfadada por lo que acababa de leer.

Minutos después de esta publicación,la hija de Manuel Díazregresó a sus redes para explicar toda la verdad. "Me hace mucha gracia este momento porque se ha creado un boom alrededor de una foto que subí en la Warner".

"Vamos a ver, chicos. Me inflo a comer, soy la que más come de España. Vale, que tengo tripa, podéis decir 'ha engordado', pero de ahí a decir que estoy embarazada hay un paso enorme", aseguró a continuación, aportando un toque de humor.

"Encima la foto es en la Warner, que se supone que no es apto para embarazadas montarte en una atracción. No sé, no me cuadra nada…".

Finalmente, la primogénita de Manuel Díaz, 'El Cordobés',apuntó la cámara de su móvil y enfocó su supuesta barriga de embarazada. "Estoy ya de ocho meses, voy a dar a luz mañana. Mamá, papá, por fin seréis abuelos".

Manuel Díaz sabe que estos comentarios no le afectan

La hija de Manuel Díaz siempre ha sido muy criticada por su apariencia. Durante años, la influencer ha tenido que lidiar con varios comentarios acerca de su peso.

Y, aunque en un principio sí le afectaban, lo cierto es que con el tiempo y con ayuda profesional ha sabido quererse y aceptarse a sí misma.

Hace varias semanas, Alba Díaz concedió una entrevista a la revista Elle. Durante esta charla, la joven decidió hablar, entre otras cosas, de cómo había logrado aceptar su cuerpo.

"No me afecta subir o bajar de peso, o subir o bajar de talla. Al final nos tenemos que querer por lo que somos por dentro, por lo que podemos aportar a los demás, por los valores y la personalidad", aseguró la joven.

"El cuerpo no es algo que me agobie o me quite el sueño, pero no me gustan las comparaciones, ni que te critiquen ni encasillen por el físico. Me da penita que haya personas detrás de una pantalla intentando hacerte sentir mal".

Además, la hija de Manuel Díaz quiso poner en valor la importancia de acudir a profesionales cuando sea necesario. "He sido una persona que ha estado cero estable […] Es muy importante ir al psicólogo. Todos deberíamos ir e intentar filtrar tu círculo para estar con gente sana, que te quiera, que te entienda y que te haga feliz".