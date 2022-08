Manuel Díaz asume que la casa está vacía porque ella está ilusionada con otra persona

Como el resto de famosos de nuestro país, Manuel Díaz 'El Cordobés' está teniendo un verano de ensueño. Eso sí, se está tomando esta temporada de manera más calmada, ya que el exmarido de Vicky Martín Berrocal ha optado por permanecer en España en vez de viajar de un lado para otro.

Aunque ha pasado la mayor parte del tiempo en su vivienda, no se le ha pasado por alto aprovechar los días soleados y de calor para desplazarse hasta la playa. Pese a que está viviendo un verano tranquilo, Manuel Díaz 'El Cordobés' tampoco ha querido desprenderse de su profesión, ya que hace poco retomó su pasión tras sufrir varios problemas de salud.

Mientras que el torero ha preferido unas vacaciones más tranquilas, su exmujer, Vicky Martín Berrocal no ha parado constantemente de hacer las maletas porque está recorriendo varios lugares en estos meses. En esta ocasión, se ha puesto rumbo a Francia junto a una persona muy especial para ella.

Manuel Díaz descubre con quién se ha ido su exmujer de vacaciones

Sin duda alguna, Manuel Díaz 'El Cordobés' sabe que está viviendo un verano atípico en comparación con el resto de famosos de su talla. No obstante, la madre de su hija, Vicky Martín Berrocal, no ha perdido ni un segundo en aprovechar estos meses de verano para organizar unas vacaciones auténticamente lujosas.

Después de su ruptura con el portugués Joao Viegas, todo indica que la empresaria se ha mantenido ocupada en viajar constantemente al lado de su círculo más íntimo de amigos y familiares.

Turquía, Italia, Menorca y Cannes han sido unos de los tantos lugares que ha incluido la socialité en su agenda. Eso sí, tampoco han podido faltar pasar unos días en su ciudad natal, Huelva, donde también la ha acompañado su hija Alba Díaz.

"No cambiaría estos días a tu lado por nada del mundo. Tampoco cambiaría el destino, sé lo que significa Punta Umbría para ti. No se me va a olvidar este viaje jamás, qué risas, qué conversaciones, qué manera de disfrutar de nuestra compañía…", le dedicaba la influencer a su progenitora.

"En definitiva, agradezco estos días a tu lado, siempre son necesarios y me hacen mucho bien. Te quiero mamá", zanjaba la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés'. Tras este tiempo que ha pasado junto a la joven, Vicky Martín Berrocal, nuevamente, ha puesto rumbo a otro destino totalmente diferente.

Como era de esperar, no lo ha hecho sola porque Vicky Martín Berrocal ha disfrutado de la compañía de su querida amiga Eugenia Martínez de Irujo en St. Tropez (Francia). Ambas han huido del país y se han refugiado en la costa francesa.

"Amigas, me encanta tanto que hayáis venido", escribía la empresaria junto a una foto de ella al lado de Eugenia y otra amiga en común. Todas juntas han disfrutado de los mejores platos de la ciudad, así como sus emblemáticas calles.

Como bien se puede comprobar, no solo las une una amistad tan fuerte, sino también el gusto para la moda. Y es que las tres han optado por lucir de azul. Mientras que la Vicky Martín Berrocal y su amiga presumían llevando un vestido blanco con cuadrados del color del océano, Eugenia Martínez de Irujo se ha decantado por unas rayas.

Sin duda, un atuendo sumamente acorde con el verano y por donde se encontraban: la costa francesa. Por otro lado, el encuentro se alargó porque acudieron a una exclusiva fiesta que se celebraba frente al mar en el Shellona Beach Club.

El verano de soltera de Vicky Martín Berrocal

No cabe duda de que Manuel Díaz es consciente del buen verano que está atravesando su exmujer pese a su reciente ruptura con el portugués. Y es que el pasado mes de febrero salía a la luz la sorprendente noticia que anunciaba que ambos habían decidido poner fin a su relación tras tres años juntos.

Ahora, viviendo su primer verano de soltera, la diseñadora ha preferido mantener su mente ocupada viajando de un lugar a otro y disfrutando a lo grande de esta temporada de calor.

Eso sí, Vicky Martín Berrocal sabe que todavía le queda un gran verano por delante, de manera que nos es inevitable preguntarnos cuál será su próximo destino. ¿Escogerá de nuevo una de las ciudades de nuestro país o preferirá irse al extranjero?