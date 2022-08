Manuel Díaz admite que su hija ha cambiado y el llanto demuestra que no hay solución

Manuel Díaz no puede esconder más el cambio tan grande que ha experimentado su hija en los últimos meses, y prueba de ello son las lágrimas que uno de sus seres querido ha derramado por ella.

El torero se ha trasladado junto a su familia a Marbella para pasar unos días de vacaciones junto a su mujer, Virginia Troconis, y todos sus hijos. Durante todos estos días, el diestro ha tenido la oportunidad de estrechar lazos con Alba Díaz.

A pesar del gran amor que siente la influencer por sus padres, su vida no ha sido del todo fácil. Y es que, la sobreexposición en las redes sociales y pertenecer a una de las familias más famosas de nuestro país, han sido los causantes de que la joven haya pasado por una muy mala racha.

Ahora, Manuel Díaz admite que su hija está muy cambiada después de ver su última publicación en las redes sociales.

Manuel Díaz no puede evitar emocionarse

Manuel Díaz no ha podido contener las lágrimas al leer el emotivo mensaje que Alba Díaz le ha dedicado a su madre, Vicky Martín Berrocal.

A través de las redes sociales, la influencer ha querido compartir con todos sus seguidores un pedacito de sus vacaciones junto a la mujer que le dio la vida.

Este lunes 8 de agosto, la joven publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a la diseñadora en una de las playas de Punta Umbría (Huelva).

Tal y como se puede ver en la instantánea, ambas compartieron una preciosa cena a la luz de las velas. Pero lo que verdaderamente consiguió emocionar a Manuel Díaz fue el mensaje que su hija escribió en el post.

"No cambiaría estos días a tu lado por nada del mundo. Tampoco cambiaría el destino, sé lo que significa Punta Umbría para ti. No se me va a olvidar este viaje jamás... qué risas, qué conversaciones, qué manera de disfrutar de nuestra compañía…".

Para poner un toque de humor, Alba ha decidido compartir con todos sus followers aquellas cosas que verdaderamente hacen feliz a su madre.

"Aunque no es lo único que has disfrutado. Tendrías que haberte visto la cara cuando llegaban esas papas aliñadas bañadas en aceite y cuando le dabas los 3 primeros traguitos a tu querido José Pariente con dos hielos, después de quitarte las sandalias y meter los pies en la arena de tu playa favorita…".

"Amo verte feliz, amo verte emocionada. Me gusta ver cómo nuestra relación crece, cómo cada día nos vamos conociendo más y mejor, cómo trabajamos vivir el presente y nos olvidamos de todo lo demás, es aquí y ahora", ha dicho la hija de Manuel Díaz a continuación.

"Adoro ver cómo me miras a lo lejos y te alegras de verme feliz con mis amigos en el mismo lugar donde con mi edad pasabas todas tus tardes de verano. En definitiva, agradezco estos días a tu lado, siempre son necesarios y me hacen mucho bien. Te quiero, mamá".

Manuel Díaz sabe que su hija ya lo ha superado

Manuel Díaz está muy contento y orgulloso de que su hija, por fin, haya superado todos aquellos traumas que rondaban por su cabeza.

Y es que, después de haber tenido que acudir a profesionales para tratar su salud mental, el torero se ha dado cuenta del gran cambio que ha experimentado su hija.

Hace unas semanas, Alba Díaz se sinceró como nunca en su última entrevista para la revista Elle. En ella, la influencer habló, entre otras, de cómo había conseguido aceptar su cuerpo.

"No me afecta subir o bajar de peso, o subir o bajar de talla. Al final nos tenemos que querer por lo que somos por dentro, por lo que podemos aportar a los demás, por los valores y la personalidad", aseguró la hija de Manuel Díaz.

"El cuerpo no es algo que me agobie o me quite el sueño, pero no me gustan las comparaciones, ni que te critiquen ni encasillen por el físico. Me da penita que haya personas detrás de una pantalla intentando hacerte sentir mal".