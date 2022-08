Manuel Carrasco, inquieto al descubrir que su mujer ha desvelado qué hace a escondidas

Manuel Carrascono esperaba que su mujer fuera a hacer pública una información que, hasta ahora, había pertenecido a su más estricta intimidad.

Y es que, después de estas declaraciones, su imagen pública puede verse considerablemente afectada.

En el año 2002, este conocido cantante se convirtió en uno de los concursantes de la segunda edición del talent musical, Operación Triunfo. Y, aunque dentro de la academia más famosa de la televisión española fue una de las voces mejor valoradas, lo cierto es que su talento para el cante comenzó mucho antes.

"Cuando salíamos en Carnavales, se comía la comparsa entera con su voz", han asegurado en alguna ocasión varias personas cercanas a Manuel Carrasco. "Ha sido siempre muy pesado cantando".

Y es que, a pesar de la fama de la que goza en la actualidad, el cantante siempre ha tenido muy presentes cuáles son sus raíces.

"Cuando viene aquí, a Isla Cristina, es el mismo... Lolo como lo llamamos nosotros, sigue siendo igual de sencillo y humilde. Aunque sabe cantar y tocar la guitarra mejor", confesó en una ocasión José Monclova, su gran amigo de la infancia.

Desde entonces, Manuel Carrasco se ha ganado la fama de romántico empedernido, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, gracias a las últimas declaraciones de su esposa, Almudena Navalón, hemos podido conocer un poco más al artista.

Manuel Carrasco se queda sin palabras

Manuel Carrasco no da crédito a lo que acaba de contar su mujer. Y es que, lo que menos esperaba era que Almudena Navalón iba a confesar alguna que otra intimidad de su vida privada.

Durante todos estos años, el artista ha sido catalogado como uno de los cantantes más románticos de nuestro país. Desde que salió de la academia de Operación Triunfo se ha convertido en uno de los referentes de este estilo musical.

Aunque, esto no siempre fue así. Y es que, tras su paso por este reality, las carreras de Manuel Carrasco y del resto de sus compañeros se pusieron en manos de profesionales. Pero, todo apunta a que el artista no se sintió muy cómodo con las primeras negociaciones.

"Se adjudicaron productores musicales a los concursantes y Manuel me vino muy afectado y disgustado porque la propuesta artística que le estaban haciendo no era de su agrado", recordó la directora de Operación Triunfo en una ocasión.

"Él no estaba conforme con el tipo de producción y creo que, en parte, era porque esa producción no iba a contener sus temas, él hizo lo que creía que tenía que hacer y fíjate dónde está ahora".

Desde entonces, Manuel Carrasco decidió que él quería ser el que tomara las decisiones en relación con su futuro dentro de la música. Ahora, este artista se ha convertido en todo un referente del pop español y de la música romántica de nuestro país.

Pero, a pesar de la imagen pública que trasmite, lo cierto es que en su faceta más íntima es todo lo contrario. En 2013, el onubense conoció a la que, a día de hoy, es la mujer de su vida y la madre de sus hijos.

Y, aunque su relación está mejor que nunca, Almudena Navalón no ha tenido ningún problema en echar por tierra la reputación de su marido.

"No es hiperomántico. Es un marido y un padre estupendo y buena gente, pero no despierto con un ramo de rosas, no es romántico hasta ese punto, es más realista", aseguró la mujer de Manuel Carrasco en una de sus últimas intervenciones públicas.