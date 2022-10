Manuel Carrasco da la última hora sobre el duro estado de salud de Elena Huelva

Manuel Carrasco está profundamente preocupado por la salud de su amiga Elena Huelva y recientemente ha desvelado cómo se encuentra. La joven, que se hizo conocida al explicar sus vivencias con el cáncer, ha vuelto a ingresar en el hospital y su estado es alarmante. No solo él está triste, Elena ha tenido la fortuna de contar con el apoyo de rostros como Ana Obregón, Sara Carbonero o Paula Echevarría.

Manuel Carrasco ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, no ha dejado a su amiga sola ni un solo momento. La foto que ha publicado en su cuenta de Instagram desvela la única verdad: el estado de la joven es delicado, pero ella sigue luchando. Su fortaleza está sirviendo de ejemplo para muchos enfermos de cáncer, quienes le consideran un referente.

| Europa Press

Manuel admira a Elena, por eso siempre que encuentra un hueco en su agenda le hace una visita y pasa tiempo con ella. Sin duda, su historia es un claro ejemplo de lucha y superación, por eso tantos famosos se han hecho eco de su testimonio. Elena fue diagnosticada en 2019 con un sarcoma de Ewing, un tumor de diez centímetros en la pelvis y no ha parado de luchar.

Elena Huelva ha conseguido visibilizar su historia para ayudar a otros que están en su situación. Publica contenido en sus redes dando información de su proceso de recuperación y ha dejado clara una cosa: nada es imposible. Nunca ha dejado de sonreír, a pesar de que ha recibido noticias que le han robado el ánimo, ella siempre se mantiene firme.

Manuel se ha enterado de lo mal que lo estaba pasando y no ha tardado en personarse en el hospital. El nuevo ingreso hospitalario de Elena ha hecho saltar todas las alarmas y sus amigos están muy preocupados. Pero ella se mantiene firme, sabe que lo más importante es no perder la calma para así encontrar una buena solución.

Manuel Carrasco está siguiendo el proceso de cerca

Manuel ha ayudado en todo lo posible a su compañera de batallas, está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Se ha dado cuenta de lo importante que es mantenerse firme en estos momentos y justo es lo que está haciendo ella. En ningún instante se ha lamentado, siempre ha sonreído ante la adversidad y ha ayudado a los que están pasando por lo mismo.

| Instagram: @elenahuelva02

La situación de Elena Huelva es alarmante, pues ella misma ha colgado una foto desde el hospital confirmando su nuevo ingreso. También avisa a sus seguidores que la última prueba no ha ido cómo esperaba, no quiere ocultar ningún dato. “Sobre los resultados del TAC, las cosas no están yendo bien, pero el dolor está controlado y lo importante es que no sufra, por eso estoy con morfina”.

Hace solo cinco días, Carrasco hacía acto de presencia en el hospital para visitar a su amiga. Allí, el cantante trató de animar a la andaluza e incluso le regaló una pulsera que Elena no dudó en compartir con sus seguidores. Han entablado una relación muy especial y juntos serán capaces de superar cualquier adversidad, no hay nada que pueda pararles.

Manuel Carrasco ha dado una gran lección

Manuel es uno de los grandes artistas del país y no disfruta de demasiado tiempo libre, pero para él las excusas no valen nada. Ha demostrado que el querer es poder, por eso se escapa siempre que puede para hacer compañía a la joven.

Ya son varias las imágenes en las que el bueno de Manuel aparece junto a Elena. Su apoyo se ha convertido en un motivo más para seguir luchando, y ahora lo debe seguir haciendo desde el hospital.

Además de Manuel, otros rostros conocidos como Ana Obregón o Sara Carbonero han querido mandarle sus ánimos. “Elena, corazón, acuérdate de lo que hemos hablado esta tarde. A por toda la artillería”, le decía la madre de Álex Lequio.

Otra de sus grandes amigas, Sara Carbonero, con la que ha compartido varias fotografías seguro que también está preocupada por su salud. Los próximos días serán cruciales para Elena, pero seguro que con sus ganas y el apoyo de sus seguidores conseguirá salir adelante otra vez.