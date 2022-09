Manolo Ximénez, el hermano de Mila que sufrió un cáncer, asume que ha vuelto a pasar

Manolo Ximénez, hermano de la periodista Mila Ximénez, ha vuelto a recordar uno de los peores momentos de su vida y todo gracias a uno de los grandes amigos de la comunicadora.

Y es que, desde que la colaboradora de Sálvame falleció en julio de 2021, se ha convertido en un auténtico tema tabú entre sus amigos y seres queridos.

Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que los trabajadores de este programa de Telecinco han mencionado y recordado a la hermana de Manolo Ximénez en plató, pero las cosas acaban de cambiar.

Este lunes, 19 de septiembre, Jorge Javier ha anunciado en directo una noticia muy especial. Y es que el presentador de Sálvame ha anunciado algo muy importante.

Manolo Ximénez no ha podido evitar emocionarse

Manolo Ximénez se ha quedado sin palabras al descubrir la sorpresa que Jorge Javier ha traído consigo tras su regreso de vacaciones. Nada más entrar al plató de Telecinco, el presentador de Sálvameha anunciado el nacimiento de Antes del olvido, su última obra literaria.

Se trata de una novela en la que recoge todas las reflexiones que ha hecho durante este último año, al que él mismo ha catalogado como "el más duro" de toda su vida. Y, como era de esperar, Mila ha sido la gran protagonista.

"Es un viaje iniciático que comenzó el día que murió Mila. Es una carta de amor a Mila y a su especial manera de entender la vida. Un homenaje a mi compañera del alma", ha asegurado el presentador, dejando a Manolo Ximénez con un nudo en la garganta.

Tal y como ha explicado el propio autor de este libro, "su desaparición" ha sido como "abandonar la adolescencia a los 52 años". Y es que, para Jorge, "era mi punto de locura. Ella me animaba a seguir adelante. Era la mujer en la que yo me refugiaba. Me daba consejos, cariño, amor. Era esa persona con la que siempre quieres estar".

Según ha ido pasando la tarde, el presentador del formato ha querido contar qué es lo que verdaderamente le ha motivado a escribir estas reflexiones dedicadas a la hermana de Manolo Ximénez.

"Una de las maneras para salir de este pozo en el que estaba tan metido ha sido escribir un libro que me ha servido para poner el corazón encima de la mesa, decir 'esto es lo que hay'".

Y, aunque le ha costado mucho publicarlo, finalmente ha tomado esta dura decisión. "Ha habido muchos momentos en los que he pensado: '¿Lo publico o no lo publico?'. Pero he pensado que si lo escribía tenía que ir con todas las consecuencias, que no podía estar con paños calientes".

"Cuento cosas de mi vida que jamás me hubiera atrevido a contar por respeto a mi familia, por miedo y por la repercusión mediática que podría tener. Pero estoy en un momento de mi vida en el que estoy preparado para todo. Qué bien se vive cuando se vive sin miedo. Y cuando se piensa: 'Esto es lo que hay y esto es lo que soy'".

"Durante varios meses, me he estado levantando a las seis de la mañana vaciándome. He disfrutado, he llorado y me he emocionado", ha explicado finalmente el de Badalona.

Antes del olvido es el tercer libro de este conocido periodista catalán, que se suma a sus otros dos títulos, La vida iba en serio (2012) y Último verano de juventud (2015). Aunque ya ha anunciado su publicación, no será hasta el próximo 9 de noviembre cuando podremos encontrarlo en todos los puntos de venta.