Makoke ya no puede más y se queda sola tras su tremendo error

Makoke vuelve a estar de actualidad y no por los filtros que se pone en sus fotos de Instagram (que también).

La exmodelo malagueña sigue publicando su vida en las redes sociales, provocando envidia y estupefacción a partes iguales. Guapa, rubia, en forma y con una vida rodeada de lujos y placeres, Makoke presume de restaurantes, yates, playa, vacaciones y belleza sin reparos.

Tiene casi 370 000 seguidores en Instagram y acaba de anunciar también nuevo proyecto televisivo, aun por detallar. Mientras tanto, vive a caballo entre Ibiza y Madrid, disfruta de una vida relajada y sin demasiado trabajo y presume de tratamientos estéticos.

Hay que destacar la capacidad que ha tenido Makoke de seguir en el candelero, pese a que su ex, Kiko Matamoros, no quiere saber nada de ella. Es fácil mantenerse en la cresta de la ola de la actualidad si hay polémicas y discusiones en marcha, que se puedan televisar. Ahora, Makoke ha firmado la pipa de la paz con su ex, pero se sigue hablando de ella, incluso en Sálvame.

Sin embargo, su círculo de amistades televisivas, de las que gozó hace un tiempo, se van reduciendo hasta quedarse prácticamente sola. Una de sus examigas, lo ha contado, destapando la verdad de la situación actual de Makoke.

Makoke pierde el apoyo de una influyente compañera de televisión

Makoke siempre vivió a la sombra de su expareja, hasta que empezó a labrarse una carrera televisiva por ella misma. Así pues, participó en algunos realities y logró una silla en Viva la vida y en otros programas de televisión. Allí coincidió con Terelu Campos y con su hija Alejandra.

Durante mucho tiempo fueron amigas, tal como ha contado la hija de María Teresa Campos. "Makoke y yo hemos sido muy amigas. Somos las dos de Málaga, yo la conozco desde que era jovencita, salía con un amigo mío. Durante muchos años no supe nada de ella y volvimos a coincidir mucho cuando nuestras hijas eran pequeñas".

Y es que tanto la amistad, como la posterior separación se produjo a través de las hijas de ambas, Alejandra Rubio y Ana Matamoros.

"Alejandra y Anita eran uña y carne y hemos tenido mucha relación. De todos modos, yo nunca he conocido la casa de Kiko ni ellos han estado en mi casa. Nunca hemos sido íntimas amigas", aclaraba Terelu sobre Makoke.

En estos momentos, Makoke y ella tienen "una relación correcta. También nuestras hijas han ido cada una por un camino y esto influye mucho. Para mí, Ana sigue siendo Ana, ni lo quiero evitar ni lo puedo evitar. A mi madre la llamaba abuela Teresa".

Makoke se sincera y empiezan los problemas

Makoke siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa y por tener unas formas algo rudas cuando se enfada. Este fue el detonante que hiciera saltar su amistad con Terelu por los aires. Eso y el hecho de que Alejandra sea íntima amiga de Marta López Álamo, la nueva novia del ex de Makoke.

"Makoke hizo algo que a mí me dolió especialmente y no lo entendí, con respecto a Alejandra. Son cosas que pasan", decía triste Terelu.

Y es que en una de las pausas del programa de televisión, Makoke reprochó a Alejandra, parece que de malas maneras, la defensa que esta hizo de Kiko. Aquello se complicó cuando Terelu entró en juego y ambas discutieron abiertamente en el programa.

Makoke sacó todo lo que llevaba dentro. "Yo te consideraba mi amiga, pero veo que yo para ti no lo soy, te da igual lo que pasa con mi vida y no te alegras por las cosas buenas que me ocurren, eso no es de amiga". La otra no se quedaba corta con su respuesta: "no te voy a decir ni siquiera en privado lo que me ha molestado porque no me fío de que no lo hagas público".

Seguidamente, Terelu la calificó de "conocida", puesto que "tampoco es que hayamos tenido una relación estrechísima de salir a cenar". A lo que Makoke, contrariada, alucinaba. "Pero, por favor, si siempre me invitabas a tus cumpleaños, hasta el año pasado, que en vez de a mí, invitaste a mi ex".

Muy preocupada, a Makoke, no se la ve. Lo último que sabemos de ella es que ha disfrutado esta misma noche de una cena en el restaurante con mejores vistas de Ibiza.