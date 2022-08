Makoke sabe que las pastillas no funcionan y que la enfermedad seguirá siendo dolorosa

Lleva años formando parte de la televisión, pero, desde hace un tiempo, la opinión pública se ha preocupado por Makoke. Su trabajo en Viva la vida acabó y, ahora, se desconoce cuál será su próximo proyecto laboral.

Esto la tiene en vilo, pero más aún la enfermedad. Al parecer, Makoke está muy preocupada porque, a pesar de haber tenido más de un encontronazo con él, no se esperaba este varapalo. Las pastillas y los dolores están pudiendo con uno de sus mayores enemigos y ella, a pesar de todo, está muy preocupada.

Makoke no quiere que le pase nada

La presencia de Makoke en televisión nada tiene que ver con la de hace años. La colaboradora ocupó durante semanas las portadas de las revistas por culpa de su relación tormentosa con Kiko Matamoros. Más de 20 años de relación que se resumían en broncas y peleas continuas.

Fue tal la presión que la pareja tomó la decisión de anunciar su separación a través de una portada, la cual proporcionó un buen pellizco de dinero y fue muy criticada. Fue el inicio de una batalla campal entre ambos que no acabó nada bien.

Makoke no solo tuvo que enfrentarse al que había sido su marido y compañero de vida durante años. Los hijos de este también cargaron contra ella.

Una cantidad de frentes abiertos que provocaron el hundimiento de Makoke durante varias semanas. No obstante, la que fuera colaboradora de Telecinco, supo levantarse. Le dio una oportunidad al amor y, aunque ahora está soltera, se enamoró.

Sin embargo, aunque ella ya ha pasado página, no puede evitar preocuparse por los hijos de Kiko Matamoros. A pesar de no soportarse, Makoke siente una gran preocupación por Diego Matamoros. La dolencia que padece está pudiendo con él, pues no puede ni siquiera levantarse de la cama.

Las pastillas no curan el dolor

Makoke, al igual que el resto de la opinión pública, se ha dado cuenta de que Diego no lo está pasando nada bien. Ha sido la novia de este, Marta Riumbau, la que lo ha hecho público a través de sus redes sociales.

La joven, que mantiene una relación sentimental desde hace casi un año con el joven, sabe de primera mano lo mal que lo pasa.

“De momento, vive con dolor todos los días, pero a veces es demasiado y le impide hacer cosas”, explicaba la influencer. Según ella, a pesar de que Diego muestra su mejor cara en redes, hay días que no puede levantarse de la cama.

Estas declaraciones se han convertido en viral, pero no es la primera vez que se habla de ello. Diego, tras sufrir un fuerte ataque en casa, lo contó para sus seguidores.

“Es por un tema congénito y degenerativo que tengo, relacionado con hernias discales y con la médula. Me empezaron a fallar las piernas y me caí estando solo en casa”, explicó.

Marta, acostumbrada a contarlo todo por las redes, no fue consciente del revuelo causado. En los vídeos que colgó, se veía a un Diego cansado y tumbado en el sofá, luchando contra el dolor. El joven recibió, durante todo el día, el cariño de su novia que le llevó a casa sus dulces preferidos.

Ella no sería la única en acudir con un regalo demostrando el cariño que le tiene. En redes, han sido muchos los mensajes que el mayor enemigo de Makoke ha recibido. ¡Mucho ánimo, Diego!